Gabriela Firea ii raspunde lui Nicusor Dan: Capusele de dreapta abia asteapta sa suga din bugetul Capitalei

Fostul primar general al Capitalei Gabriela Firea a scris pe pagina sa personala de Facebook ca "Plicusor Frigusor anunta voios ca "desfiinteaza" companiile municipale. Azi a reformulat: nu le mai desfiinteaza, le lasa "fara obiect de activitate". Deci, cine va ma consolida cladirile cu bulina, cine mai construieste poduri, pasaje, bulevarde, cine asigura iluminatul stradal, transportul si energia termica?".Gabriela Firea a mai scris si ca noua administratie a lui Nicusor Dan va aduce "capusele de dreapta", aluzie la tema de campanie a lui Dan legata de "Caracatita lui Firea". "Ati ghicit! Capusele "de dreapta" care abia asteapta sa suga din bugetul Capitalei, asa cum au facut ani de zile.Totul scump si de proasta calitate!O bataie de joc la adresa cetatenilor.#VinCapuseleDeDreapta#DreaptaAduceAusteritate#NuLePasaDeOameni".Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan a scris pe pagina sa de Facebook, in cursul zilei de luni, ca isi va tine promisiunile facute in timpul campaniei, si anume "Am promis si vom desfiinta companiile municipale infiintate de Gabriela Firea, care au dus la o risipa incredibila de bani publici.Citeste si https://ziare.com/social/stiri-sociale/mancarea-din-romania-e-mai-scumpa-decat-in-restul-tarilor-europene-1653065 Procesul de desfiintare are mai multe etape. In ultima sedinta de Consiliu General am schimbat componenta adunarilor generale ale companiilor. La inceputul anului, noile adunari generale vor numi noile consilii de administratie, iar noile consilii de administratie, noii manageri. Consiliul General a numit, de asemenea, o comisie speciala pentru desfiintarea companiilor.Am inceput sa intrerupem contractele de servicii prestate de companii catre primarie si sa le inlocuim cu contracte prin achizitii publice, astfel incat serviciile sa nu fie afectate. Pentru companiile care au delegat serviciul public (de exemplu, compania de dezinsectie) procesul de trecere de la companie la operatori privati va fi insotit de o hotarare a Consiliului General de incetare a delegarii".Citeste si https://ziare.com/nicusor-dan/gabriela-firea/primarul-capitalei-nicusor-dan-a-facut-public-faptul-ca-isi-tine-promisiunile-electorale-prima-va-desfiinta-companiile-lui-firea-1653067