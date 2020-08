VIDEO Angajati ai Primariei Sectorului 5 ar falsifica semnaturi pentru candidaturile lui Daniel Florea si Gabriela Firea. USR-PLUS a sesizat DNA dupa aparitia unui film in spatiul virtual

"Asa se fura la localele 2020! Share masiv! Folosirea ilegala a datelor cu caracter personal in procesul electoral a devenit o practica tolerata de AEP, DNA si DIICOT . Datele oamenilor cu conditii precare ajung la functionarii publici organizati in grupuri infractionale, care le falsifica semnaturile si le folosesc pe listele depuse la Autoritatea Electorala", a scris pe pagina sa de Facebook , Octavian Berceanu, consilier general din partea USR.In inregistrare apar mai multe persoane, presupusi functionari din Primaria Sectorului 5, care semneaza in fals pe listele de sustinere ale candidatilor PSD Gabriela Firea si Daniel Florea, primar al Sectorului 5."Furtul (=peseditul) este in firea lor! La primarie DFecta a Sectorului 5, oameni platiti din bani publici falsifica semnaturi de zor pentru PSD, Florea si Firea. Aceasta este imaginea tragica a administratiilor locale din Bucuresti conduse de baroni.Alianta USR PLUS va depune maine plangere penala impotriva PSD, a primarului Daniel Florea si a tuturor persoanelor care apar in acest video. Infractiunile comise sunt fals, uz de fals, delapidare (folosirea resurselor primariei in scopul personal si de partid) si abuz in serviciu", a anuntat si Vlad Voiculescu pe pagina sa de Facebook. "Nu am nicio indoiala ca in toate primariile conduse de PSD se procedeaza la fel. Nici eu, nici colegii mei nu am vazut pe cineva de la PSD care sa stranga semnaturi in strada pentru Gabriela Firea sau pentru vreunul dintre primarii de sector. Cred ca procurorii ar trebui sa se sesizeze si sa-i intrebe pe cei identificati in acest video despre ce anume activitati "de birou" era vorba acolo", a scris si Ana Ciceala, membra a USR pe pagina ei de Facebook.