A doua licitatie organizata de Primaria Capitalei pentru achizitia a 100 de autobuze electrice a fost anulata

Doua firme din Turcia si una din China au fost cele care au depus oferte, iar valoarea estimata a contractului era de 219,57 milioane lei din care, fonduri europene nerambursabile 177,99 milioane de lei. Aceasta este a doua licitatie anulata pentru aceasta achizitie."Dupa ce aceasta licitatie nu a reusit sa atraga nici macar un producator european de renume, desi oferta si competitia este vasta pe piata de e-buses, astazi aflam ca licitatia a fost anulata, dupa ce toate cele trei oferte au fost respinse la evaluarea tehnica. In vreme ce Cluj, Turda sau Brasov au deja autobuze electrice in circulatie , la Bucuresti asistam la a doua anulare a licitatiei. Este cea mai elocventa dovada ca, asa cum am mai atras atentia, caietele de sarcini nu reflecta standardele pietei, cu cerinte mult sub nivelul de calitate al producatorilor consacrati. De exemplu, pretul per autobuz a descalificat toti producatorii europeni de renume", au scris reprezentantii Asociatiei Metrou Usor pe pagina de Facebook. Potrivit datelor din sistemul electronic de achizitii publice, cele 100 de autobuze trebuie sa fie din gama 12 m, cu tractiune complet electrica, realizata autonom cu sistem reincarcabil de stocare aEEnergiei (SRSEE) cu baterii de acumulatori, cu podea complet coborata pe toata lungimea, cu trei usi si aer conditionat in salonul de calatori . Contractul vizeaza si infrastructura de incarcare a acestora, dar si intretinerea.