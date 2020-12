G4media: Administratia Firea a cheltuit 74 milioane euro pe luminite si concerte, de cinci ori mai mult decat investitiile in reteaua de termoficare

"In ce priveste reteaua de termoficare a orasului, Primaria Capitalei a cheltuit efectiv 15 de milioane de euro pentru reparatii si inlocuirea tevilor din reteaua de termoficare a orasului. Primaria a cheltuit insa 784 de milioane de euro, pentru subventionarea agentului termic pentru populatie. De remarcat ca, in mandatul de primar al Gabrielei Firea, Primaria Bucuresti a incheiat mai multe contracte pentru proiectarea si executarea lucrarilor de reparatii la reteaua de termoficare, dar sumele cheltuite efectiv - potrivit institutiei, sunt de 15 milioane de euro", scrie G4media, care citeaza date oficiale primite de la Primaria Bucuresti.Potrivit Primariei Capitalei, institutie condusa de Nicusor Dan , suma de 317.599.433 de lei a fost cheltuita in ultimii 4 ani pentru organizarea de concerte, spectacole si festivaluri, ceea ce inseamna aproape 65 de milioane de euro. Cele mai mari sume au fost cheltuite de Creart (peste 150 de milioane de lei, adica peste 30 de milioane de euro) si ARCUB (peste 75 de milioane de lei, adica peste 15 milioane de euro).Din acest total, 40 de milioane de lei, adica aproape 9 milioane de euro, au fost cheltuite pentru iluminat festiv cu ocazia sarbatorilor de iarna, de paste sau alte sarbatori, de catre Primaria capitalei si ALPAB.In schimb, potrivit Primariei Capitalei, pentru reparatii sau investitii in reteaua de termoficare au fost cheltuite efectiv aproape 38 de milioane de lei, adica aproape 8 milioane de euro, mai arata sursa citata.CITESTE SI: