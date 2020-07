Banda unica pentru tramvaie si autobuze, inaugurata in Bucuresti. Firea: Calatorii ajung mai repede la destinatie cu 30%

Ziare.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat, miercuri, noul proiect chiar dintr-un autobuz care circula pe linia de tramvai, deocamdata pe inelul central al Capitalei."Asistam, astazi, la opremiera nationala, inaugurarea culoarului unic, banda unica, cum i se mai spune, pentru transportul in comun in capitala tarii si anume, incepand de azi dimineata, autobuzele pot sa circule direct pe culoarul unic realizat de linia de tramvai preexistent deja. Este un proiect de care lucram de doi ani de zile pentru ca acest lucru nu a fost posibil pana acum deoarece au fost necesare modificari pe care noi le-am propus la textul Codului Rutier, iata, acum in vigoare. Practic, in acest moment, autobuzele pot circula fara niciun fel de problema pe linia de tramvai. Ne dorim ca intr-o perioada foarte scurta toata linia de tramvai sa fie folosita si pentru autobuze. Demaram astazi inceputul acestui proiect, deci prima faza, si anume inelul central al municipiului Bucuresti in care autobuzele merg mai bine, mai comod, iar calatorii ajung mai repede la destinatie cu 30%, au calculat colegii, pentru ca de cateva zile se fac atat reparatiile necesare, amenajarile si desigur foarte multe teste astfel incat sa nu exist pericol de accidentare", a declarat Firea.Potrivit primarului general al Capitalei, calatorii pot sa schimbe tramvaiul cu autobuzul si invers mult mai rapid deoarece acum sunt si statii comune.Potrivit reprezentantilor Societatii de Transport Bucuresti, urmeaza o extindere si pe alte tronsoane, mai exact pe sase linii, acolo unde trama stradala permite acest lucru.In prima etapa, autobuzele de pe trei linii intens circulate si cu flux mare de calatori vor putea circula pe liniile de tramvai. Este vorba despre autobuzele de pe liniile 135, 182 si 330, care vor circula, pe anumite segmente, pe liniile de tramvai 1/10, 19 si 46, utilizand si statiile acestora.Autobuzele liniei 135 vor circula pe calea de rulare a tramvaielor pe Sos. Mihai Bravu, intre Calea Vitan si Piata Iancului (cu exceptia pasajului Muncii, unde acestea vor circula prin pasaj), legand astfel cartierele Vitan-Dudesti, Baba Novac, Muncii, Vatra Luminoasa si Iancului.Autobuzele liniei 182 vor circula pe Bd. Iancu de Hunedoara si Sos. Niculae Titulescu, pe calea de rulare a tramvaielor, intre Calea Dorobanti si Banu Manta, pe sensul spre Gara de Nord, respectiv intre Str. Maltopol si Calea Dorobanti, pe sensul spre "Institutul Oncologic", legand astfel cartierele Dorobanti, Piata Victoriei, Banu Manta - Grivita.Autobuzele liniei 330 vor circula pe Sos. Mihai Bravu, pe calea de rulare a tramvaielor, intre Bd. Camil Ressu si statia de tramvaie "Gheorghe Petrascu", de unde acestea revin pe carosabilul destinat traficului rutier general, legand astfel cartierele Dristor, Baba Novac si Vatra Luminoasa.Trasee viitoare: In etapa a doua, traseul autobuzului 330, pe linia de tramvai, se va prelungi si va circula pe Soseaua Mihai Bravu, si pe tronsonul cuprins intre Gheorghe Petrascu si Calea Dorobanti. Tot in aceasta etapa, autobuzele liniei R439 vor circula pe linia tramvaielor 1 si 10, pe Soseaua Oltenitei, pe tronsonul cuprins intre Piata Sudului si Romprim.Ulterior, in etapa a treia, se are in vedere introducerea circulatiei autobuzelor de pe liniile 101,143, 682 si R409 pe calea de rulare a tramvaiului 21 de pe Soseaua Colentina, pe tronsonul cuprins intre Bucur Obor si Soseaua Fundeni.