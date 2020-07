Bucuresti: Strapungerea Nicolae Grigorescu- Splai Dudescu este finalizata si se va putea circula pe pasaj incepand de sambata

"Promisiune indeplinita! Am finalizat inca un proiect major, pe care l-am gasit blocat si in stadiu de executie de doar 10%. Acesta inseamna un pas important catre un trafic mai lejer si mai rapid intre nordul si sudul Bucurestiului. Dupa 10 ani de la inceputul lucrarilor! Plus proiectarea si discutiile preliminare, vreo 13 ani!! Enorm!! Strapungerea Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu este finalizata si se va putea circula pe pasaj incepand de sambata!", a scris Gabriela Firea, joi, pe Facebook Intr-un video postat pe reteaua de socializare, Gabriela Firea a explicat ca va fi facuta legatura intre Sectorul 3 si Sectorul 4, intre cartierele Vitan si Berceni."Desi am preluat acest proiect la un stadiu fizic de doar 10%, iata-ne acum la finalizare. Astazi (joi - n.r.) se finalizeaza primele teste. Avem practic un pasaj, doua poduri, o supralargire la trei benzi pe sens. Dupa testele cu camioane si sistematizarea care va avea loc maine, ne dorim ca sambata, deci prima zi din week-end, sa se redea circulatiei aceasta zona foarte importanta.Se face legatura intre doua sectoare ale Capitalei, Sectorul 3 si Sectorul 4. Se leaga cartierele Vitan si Berceni, doua cartiere foarte mari. Este inca un pas catre fluidizarea circulatiei si, de asemenea, pentru legarea nordului de sudul Capitalei. Pe langa aceasta lucrare, care este de peste doi km si jumatate, ne dorim si etapa a doua care, de asemenea, va fluidiza foarte mult circulatia", a precizat Firea.