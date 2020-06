Probleme la licitatia pentru achizitia celor 100 de tramvaie turcesti. Decizie definitiva a Justitiei: Primaria Capitalei este obligata sa reevalueze ofertele depuse

Contestatia

Decizia a fost data de Curtea de Apel Bucuresti pe 24 iunie si este definitiva, potrivit portalului instantelor. Practic, instanta a mentinut decizia Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC), data in decembrie 2019, de anulare a atribuirii a contractului catre turcii de la Durmazlar . Decizia fusese contestata atat de Astra Arad, cat si de Primaria Capitalei."Respinge cererea de acordare a accesului la dosar. Respinge plangerile, ca neintemeiate. Definitiva," este minuta instantei.Care erau motivele de contestatie? Societatea aradeana a explica pentru Ziare.com ca tramvaiul propus de turci nu respecta cerintele tehnice din caietul de sarcini al PMB . Printre altele, din cauza ca era mai lat cu 20 de centimetri decat ar fi trebuit, nu avea 5 usi duble si nici macar nu era omologat in UE.Tramvaiul mai fusese vandut in Turcia, dar aceasta nu e tara membra UE, asa ca nu avusese nevoie de omologare.Primaria Capitalei a reactionat joi la anuntul Curtii de Apel Bucuresti. "Se astepta si motivarea pentru a afla instructiunile dispuse de instanta. Intre timp, Primaria Capitalei va constitui de urgenta comisia de evaluare, avand in vedere ca s-a mentinut solutia pronuntata de CNSC, prin care s-a dispus reluarea procedurii de la un anumit punct, impunandu-se reevaluarea anumitor aspecte," se arata intr-un comunicat de presa transmis de Primaria Capitalei.Oficialii au anuntat ca dupa comunicarea motivarii vor reveni cu amanunte."Pentru Primaria Capitalei principala urgenta este semnarea contractului de achizitie a celor 100 de tramvaie cu ofertantul care va fi declarat castigator in urma respectarii celor dispuse de instante, pentru a putea fi utilizate fondurile europene acordate pentru acest proiect", potrivit sursei citate.Nicusor Dan, candidatul opozitiei din Bucuresti la Primaria Capitalei, a reactionat si el la decizia Curtii de Apel Bucuresti."Conform informatiilor oferite de mass-media, Durmazlar Makina nu avea niciun tramvai in portofoliu care sa se incadreze in cerintele din caietul de sarcini, iar prototipurile erau interzise. CNSC a anulat licitatia Primariei deoarece a constatat ca firma turca fusese impinsa pe primul loc, pe baza unor simple declaratii, insuficiente, fireste, pentru a demonstra validitatea angajamentelor asumate.PMB nu doar ca nu a acceptat sa refaca licitatia, dar s-a erijat in instanta ca aparator al firmei turcesti, desi aceasta nu contestase decizia CNSC. Prin urmare, Primaria, adica bucurestenii, trebuie sa plateasca acum si 35000 lei, drept cheltuieli de judecata.Organizarea defectuoasa a licitatiei va duce si la pierderea fondurilor europene, iar cetatenii Bucurestiului vor continua sa calatoreasca in tramvaie vechi, degradate, in care isi pun viata in pericol," declara Nicusor Dan.Potrivit acestuia, in loc de 100 de tramvaie noi, care urmau sa fie achizitionate din bani europeni, "primarul PSD Gabriela Firea , ofera bucurestenilor, inca o data, nota de plata a incompetentei sale si a intereselor care tin administratia in afara legilor."Intr-un comunicat de presa, Astra Vagoane Arad precizeaza ca in acest moment Primaria Capitalei este in situatia de a pune in executare decizia CNSC si de a descalifica oferta Durmazlar pentru ca:- Nu a prezentat certificat de omologare tehnica a modelului de tramvaiofertat;- A ofertat un prototip, respectiv un model de tramvai care nu a circulat pestrazile vreunui oras european;- Si-a completat in mod nelegal oferta.