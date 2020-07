Decizii cu impact major, in Consiliul General al Capitalei. Gabriela Firea propune prelungirea cu 12 ani a contractului cu Apa Nova

* Proiectul vizand prelungirea cu 12 ani a duratei contractului de concesiune incheiat cu SC Apa Nova Bucuresti SA face referire la aprobarea incheierii Actului Aditional nr. 11 la Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000 intre Municipiul Bucuresti, in calitate de Concedent si societatea Apa Nova Bucuresti SA, in calitate de Concesionar.Grupul de lucru al municipiului Bucuresti a propus incheierea Actului Aditional nr. 11 la contractul de concesiune pentru aprobarea urmatoarelor: finalizarea Programului Bucur/lucrarilor suplimentare; finalizarea obligatiilor suplimentare asumate de Apa Nova prin Actul Aditional nr. 10, a caror valoare estimata a costurilor suportate si viitoare este de 122,39 milioane de euro; un nou program investitional obligatoriu prin care Apa Nova va finanta si realiza investitii in sistem in valoare de 230,9 milioane de euro, pe o durata de 11 ani.* Proiectul privind darea in plata a unei parti din Satul Francez, avand in vedere obligatiile de plata catre Maria si Costica Constanda , se refera la un teren de 11.102 mp si constructiile situate pe acesta. "Se aproba darea in plata a imobilelor teren in suprafata totala de 11.102 mp si constructiile situate pe acesta (...) ca modalitate de executare silita a titlurilor executorii reprezentate de Decizia civila nr. 832A/11.07.2018 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr. 1011/2/2016 si mentinuta prin decizia civila nr. 1158/04.06.2019 pronuntata de Inalta Curtea de Casatie si Justitie", prevede proiectul de hotarare.Imobilele ce urmeaza a face obiectul darii in plata vor fi evaluate de un expert ANEVAR, evaluarea urmand a fi propusa spre insusire CGMB, anterior incheierii actului de dare in plata."Prin cererea nr. L/CC/PB/9217, inregistrata la Directia Juridic sub nr. 10256/29.06.2020, creditorii Constanda Costica si Constanda Maria si-au aratat disponibilitatea in ceea ce priveste executarea silita in conditiile art. 1492 cod civil , art. 5 din OG nr. 22/2002 si art. 630 cod procedura civila. Creditorii Constanda Costica si Constanda Maria au transmis Directiei Juridic propunerea ca suprafata totala de 11.102 mp si constructiile situate pe aceasta (...) din totalul suprafetei ce ar urma sa reintre in proprietatea Municipiului Bucuresti conform Deciziei civile nr. 832A/11.07.2018 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr. 1011/2/2016, sa le fie atribuita in proprietate, urmand ca valoarea acelei suprafete sa fie dedusa din obligatiile de plata pe care Municipiul Bucuresti le are stabilite de catre instanta de judecata fata de Constanda Costica si Constanda Maria", prevede referatul de aprobare al proiectului.Primarul Gabriela Firea declara, in iunie 2019, dupa pronuntarea deciziei irevocabile a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in procesul cu omul de afaceri Costica Constanda, ca Municipalitatea are de platit peste 115 milioane de euro.* Consilierii generali vor dezbate un proiect privind reguli noi pentru terasele din centrul istoric al Capitalei, in contextul COVID-19. Printre acestea se numara si cele conform carora "la avizare si amplasare se vor utiliza dungile de ghidaj/delimitare ce vor fi figurate pe planurile anexa la prezentul regulament, astfel incat sa asigure pe axul strazii o distanta (culoar) libera de 4 m. Este obligatia agentului economic sa aiba terasa delimitata. In situatia in care nu este delimitata, avizul nu este valabil. Operatiunea de trasare se va face de catre Administratia Strazilor".* Un alt proiect de pe ordinea de zi isi propune asigurarea unui spatiu comun de lucru pentru operatori din industria turistica si autoritati intr-un imobil de pe Calea Victoriei, ce va fi transmis in administrarea Directiei Generale de Arhitectura Peisagistica. De asemenea, Casa Turismului va fi sediul Organizatiei de Management al Destinatiei Turistice Bucuresti, aceasta urmand a fi validata ulterior aparitiei normelor la Legea turismului.* In atentia CGMB se va afla si un proiect referitor la aprobarea programului "Adopta o statuie" prin care cetatenii interesati vor putea sustine financiar, pentru o perioada determinata de timp, sub forma de sponsorizare, intretinerea unui monument de for public.* Un alt proiect prevede ca se aproba, de principiu, demararea procedurilor necesare in vederea fuziunii dintre companiile municipale Termoenergetica Bucuresti SA si Energetica Servicii Bucuresti SA. Potrivit referatului de aprobare al proiectului, fuziunea prin absorbtie dintre Termoenergetica Bucuresti SA si Energetica Servicii Bucuresti SA ar avea avantaje multiple, constand in principal in: reducerea costurilor de functionare a companiilor existente; dinamizarea dezvoltarii activitatilor specifice aflate in structura unui singur operator; consolidarea si conservarea know-how-ului din domeniul de activitate detinut in prezent de societatea ce urmeaza a fi absorbita; eficientizarea managementului companiilor prin desfasurarea activitatilor sub o conducere unica; imbunatatirea timpilor de modernizare si interventie in domeniul specific de activitate.* Consilierii generali urmeaza sa discute un proiect de rectificare bugetara ce prevede printre altele suplimentarea cu circa 219 milioane de lei a celor 1,1 miliarde de lei prevazuti pana in prezent pentru subventii destinate transportului in comun pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif.* In atentia CGMB se va afla si un proiect referitor la derularea, in 2020, a programului "Impreuna!" adresat victimelor violentei in familie din Capitala privind un ajutor financiar de maximum 1.500 de lei pe luna, suma dedicata exclusiv platii chiriei unei locuinte in Capitala. Potrivit raportului de specialitate al proiectului, programul "Impreuna!" a fost lansat in 2019, prin adoptarea de catre CGMB a hotararii nr. 70/2019. Programul "Impreuna!" a fost accesat incepand cu iunie 2019. S-a constatat o crestere lenta, dar sustinuta a numarului de victime ale violentei in familie care au accesat acest program.* Pe ordinea de zi suplimentara a sedintei CGMB de miercuri se afla patru proiecte de hotarare, printre care unul privind suplimentarea numarului de beneficiari ai proiectului "Testam pentru Bucuresti" de la 11.000 la 20.000 si includerea in randul acestora si a bucurestenilor care calatoresc in scopuri turistice.Proiectul "Testam pentru Bucuresti!" se adreseaza bucurestenilor care solicita, in mod voluntar, testarea PCR si nu se afla in categoriile definitiilor de caz, astfel cum sunt stabilite prin Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus , elaborata de catre Institutul National de Sanatate Publica din Romania.