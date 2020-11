Desfrau pe bani publici. Primaria Capitalei a platit peste 40 de milioane de lei pe contracte de publicitate in mandatul Gabrielei Firea

Din 40 de milioane de lei cheltuiti in mandat , aproape jumatate au mers catre Compania Municipala Publicitate si Afisaj doar anul acesta, potrivit Libertatea.Suplimentar acestor bani, Firea a cheltuit in mandatul ei si alte sume imense, prin institutii subordonate, precum ARCUB, teatre si unele companii municipale.In total, este vorba despre aproximativ 7,5 milioane de euro (36 de milioane de lei), bani publici din care s-au platit, in perioada 2016-2020, brosuri, pliante, reclame la TV si la metrou , mesh-uri si panouri publicitare despre consolidarea unor cladiri, despre lucrari la poduri si pasaje, reclame la targuri, festivaluri si concursuri, mai arata sursa citata.Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale (ASSMB) - peste 10,5 milioane de lei;Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic - peste 9,7 milioane de lei;Directia Generala de Asistenta Sociala - 7,1 milioane de lei; STB - 5,2 milioane de lei;CREART (organizeaza festivaluri, concursuri, ateliere de creatie, targuri; organizeaza si targul anual de Craciun) - 5,5 milioane de lei Centrul pentru Seniori - aproape 1,9 milioane de lei.Primaria Capitalei - aproape 2,3 milioane de lei pe zece contracte