Gabriela Firea il contrazice pe Nicusor Dan: "Am semnat, pe 19 octombrie 2020, contractul pentru achizitia celor 100 de tramvaie"

"Inca o dovada a minciunilor pe banda rulanta! Primarul dreptei unite in rele a lansat astazi o noua minciuna grosolana. Ascunde faptul ca totul este blocat in Prmaria Capitalei, lucrari, investitii, documente, prin iesiri fulminante in care minte si dezinformeaza cu nerusinare. Dar, disperat sa isi ascunda lipsa de activitate si de implicare, nu face nici macar minimul efort de a se informa inainte de a arunca pe piata acuzatii extrem de grave.Insa minciunile lui Plicusor Ban pot fi dovedite usor, simplu. Cu documente. Astazi ma acuza ca nu am vrut sa semnez contractul pentru achizitia celor 100 de tramvaie. Minciuna! Iata dovada. Am semnat acest contract pe 19.10.2020, alaturi de reprezentantii directiilor implicate, persoane in viata, care pot confirma acest lucru (daca semnaturile lor pe document nu sunt suficiente).Subliniez ca am semnat contractul imediat ce a ajuns la cabinet, dupa incheierea tuturor aspectelor legale, nu am ezitat nicio secunda. Potrivit prevederilor legale, contractul a fost transmis firmei castigatoare (prin email, in data de 26.10.2020), pentru a fi semnat si de catre conducerea acesteia.Raspunsul societatii a fost transmis pe 30.10.2020 (coincidenta, la o zi dupa preluarea mandatului de catre Plicusor) si propune cateva modificari de forma ale contractului (inlocuirea sintagmei Beneficiar cu Achizitor, de exemplu).Este un tertip jalnic, pe care Plicusor l-a utilizat, pentru a ajunge el in situatia de a semna respectivul contract, muncit de mine si echipa mea!A mai facut-o si cu contractual pentu termoficare, pentru care am muncit eu si echipa mea 4 ani, contract tinut in sertar luni bune de catre guvern, pentru a astepta sa fie semnat de Plicusor.Rusine!O alta minciuna spusa fara ezitare a fost aceea ca daca eu as fi semnat contractul, << am fi avut deja tramvaie in Bucuresti! >> . Fals! Conform contractului, Astra s-a angajat sa finalizeze prototipul in 15 luni, in anul urmator sa livreze 37 de tramvaie, apot 48 si la final 15. Deci, domnule primar mincinos, nu am fi avut cum sa avem intr-un timp atat de scurt, asa cum sustineti ridicol dvs, tramvaie in Capitala.Mai am multe de spus pe acest subiect.Pana atunci, un sfat gratuit pentru Mincinosul Dreptei Unite: sa citeasca legislatia privind achizitiile publice! Si Codul Administrativ. Si Codul Muncii. Primarul NU decide si nu are nicio implicare in realizarea unei licitatii.Primarul nu poate refuza semnarea unui contract (asa cum face el acum, refuzand sa semneze orice hartie, fie ca e vorba de autorizatii de urbanism sau concedii medicale). Primarul trebuie sa respecte legea. Asta daca o cunoaste", a scris Gabriela Firea joi pe Facebook Nicusor Dan a declarat ca Primaria Capitalei se pregateste sa semneze contractul cu Astra Arad pentru 100 de vagoane de tramvai si va fi lansata si licitatia pentru autobuze electrice, tot cu bani europeni."Pe zona de transport ne pregatim sa semnam contractul cu Astra Arad pe 100 de vagoane de tramvai. E un contract pe bani europeni de 20 milioane euro. Pentru ca s-au scurs niste ani de la momentul ofertei pentru tramvaie si pentru ca preturile au crescut e nevoie de niste discutii tehnice pentru ca acest contract sa poata fi onorat de Astra Arad.Acesta e motivul pentru care nu am semnat acest contract pana acum. Astra Arad a reinoit garantia, deci putem sa semnam acest contract.A existat o licitatie organizata de STB pentru 40 de tramvaie cu o societate din Pascani. Contractul a fost anulat in septembrie pentru ca nu existau bani nici in bugetul de investitii al STB, nici al Primariei Capitalei si banii acestia nu ii aveau pentru ca si aici nu e vina fostei administratii, pentru ca a existat un raport al Curtii de Conturi care a spus ca nu se poate ca o societate comerciala sa faca licitatii pe bani care nu sunt ai ei", a explicat primarul general al Capitalei.