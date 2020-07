ELCEN: Gabriela Firea raspandeste din nou informatii false in incercarea disperata de a devia atentia de la problema reala a termoficarii din Capitala

"In incercarea repetata de a gasi un tap ispasitor pentru a ascunde problema reala a termoficarii din Capitala, precum si incapacitatea PMB de a gestiona o situatie cu impact socio-economic semnificativ, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, lanseaza din nou informatii mincinoase in spatiul public. ELCEN contrazice aceste afirmatii tendentioase ce dovedesc lipsa de respect, atat fata de angajatii ELCEN care vin zi si noapte la munca, in centrale, pentru a asigura continuitatea furnizarii apei calde in Capitala, mai ales intr-o situatie de criza sanitara cum e pandemia COVID-19, precum si fata de locuitorii bucuresteni care au dreptul la o comunicare transparenta si onesta", a transmis, marti, ELCEN, intr-un comunicat de presa.Compania explica faptul ca, pe durata verii, se livreaza apa calda prin intermediul a doua dintre cele patru centrale, nefiind necesara si livfrarea agentului termic."In perioada sezonului cald, ELCEN functioneaza cu doua centrale din cele patru pe care le detine, intrucat este oprita furnizarea caldurii. Acest lucru se petrece in fiecare an odata cu trecerea de la regimul de iarna la regimul de vara, in baza unei notificari a C.M. Termoenergetica emise catre ELCEN ca urmare a cresterii temperaturilor exterioare. In fiecare an, pe toata perioada verii, operatorul retelei de termoficare asigura alimentarea cu apa calda a locuitorilor capitalei fara niciun fel de restrictii din partea ELCEN, intrucat societatea noastra produce apa calda din doua centrale simultan. ELCEN informeaza populatia din Bucuresti ca poate acoperi, in prezent, fara nicio problema necesarul de apa calda furnizata locuitorilor Capitalei din punct de vedere al debitului, presiunii si temperaturii agentului termic prin intermediul celor doua centrale ale sale (in acest moment, CET Progresu si CET Bucuresti Vest)", a transmis ELCEN.Compania precizeaza, de asemenea, ca, pe baza unui program de revizii si reparatii anual, stabilit de comun acord cu operatorul retelei de termoficare inca de la inceputul anului, CET Bucuresti Sud intra in fiecare an in revizie programata."Aceasta revizie este extrem de importanta in vederea pregatirii pentru sezonul de incalzire urmator, in cazul de fata 2020-2021. Consumatorii din Capitala nu sunt afectati in niciun fel de efectuarea acestei revizii, intrucat capacitatile de productie ale ELCEN acopera fara probleme cererea de apa calda. ELCEN nu raspunde, insa, de starea avansata de degradare a retelei de transport si distributie operata de Termoenergetica si aflata in grija Primariei Municipiului Bucuresti. Daca ELCEN se ocupa de reviziile anuale tocmai pentru ca cetatenii sa nu aiba de suferit, lipsa de interes din partea PMB si a oricaror investitii in infrastructura de termoficare, au adus reteaua in starea tehnica dramatica in care se afla astazi.Incepand cu anul 2017, degradarea sistemului de termoficare s-a accentuat, astfel ca pierderile in retea s-au dublat ajungand de la 1.000 la peste 2.000 de tone de apa fierbinte pe ora, presiunea in conducte a scazut la limita de avarie, iar debitul de apa de adaos a crescut constant", a mai transmis ELCEN.Compania mentioneaza ca, pana in anul 2017, in timpul verii, se livra apa de adaos doar din cele doua centrale aflate in functiune pentru producerea de energie termica si nu erau probleme cu furnizarea apei calde catre cetateni."In prezent, Termoenergetica solicita frecvent livrarea de apa de adaos din toate centralele ELCEN din cauza starii avansate de degradare a retelei. Subliniem inca o data ca lipsa de investitii, incapacitatea PMB de a atrage fonduri europene nerambursabile (aprox. 180 milioane Euro disponibili prin POIM 2014-2020), cheltuielile uriase pe actiuni de imagine si festivaluri in defavoarea investitiilor, nerespectarea de catre PMB a obligatiilor de plata pentru agentul termic livrat reprezinta, de fapt, problema reala si motivul pentru care bucurestenii nu beneficiaza de apa calda", a mai transmis compania.ELCEN a precizat ca datoriile Termoenergetica fata de ELCEN sunt de 450 milioane de lei, "situatie ce pune in pericol furnizarea agentului termic in sezonul rece viitor".Primarul general al Capitalei Gabriela Firea a declarat, intrebata marti despre problemele alimentarii cu apa calda in sectoarele 2 si 3, ca CET Sud, care tine de Ministerul Energiei, a luat aceasta decizie pentru a face revizia in mai multe zone.