Firea a lansat campania de analize COVID pe Arena Nationala si s-a testat prima, desi sta in Voluntari

"Primaria Capitalei si ASSMB, impreuna cu primariile de sector si cu suportul stiintific al Institutului de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals, au lansat astazi Programul SUNT IMUN LA COVID? - un screening sistematic pentru a investiga seroprevalenta acestui virus la nivelul Capitalei. Practic, vrem sa vedem care este procentajul celor care s-au imunizat si au anticorpi impotriva noului coronavirus Este o campanie complementara proiectului TESTAM PENTRU BUCURESTI - care a generat un interes urias in randul bucurestenilor, astfel incat, dupa doar 72 de ore, avem deja inscrisiNoul programul vizeaza testarea pentru anticorpi a, este finantat de Primaria Capitalei si de primariile de sector si tine cont de recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS)", a declarat Primarul General, Gabriela Firea.Persoanele ce vor fi testate in cadrul acestui program, in mod voluntar, suntintr-un numar proportional cu marimea sectorului in care locuiesc.Acestea au fostpentru a indeplini criteriile de varsta si sex necesare formarii unui esantion edificator pentru studiul care va fi elaborat, la final, de catre Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals".Cu toate acestea,, deci nu are cum sa se incadreze in esantionul reprezentativ pentru testare.Metoda de esantionare a fost elaborata de EPIET (Programul European de Training pentru Epidemiologie Interventionala) in colaborare cu primariile de sector din Capitala;Cei aproximativ 10.500 de voluntari inclusi in program sunt impartiti pe sectoare, in functie de marimea acestora, astfel: cei mai multi vor fi din Sectorul 3 - circa 2.500, iar cei mai putini din Sectorul 1 - circa 1.200;Fiecare va primi o scrisoare in care este detaliat proiectul si este invitat sa participe ca voluntar, fiind cerut, astfel, acordul sau prealabil de participare.Cei anuntati se pot inscrie online, pe www.assmb.ro, la sectiunea "Sunt Imun la Covid?", in vederea completarii chestionarului de studiu;Dupa inscriere, participantii vor fi contactati de personalul medical din reteaua scolara a PMB si vor fi programati pentru testare pe baza unui numar de inregistrare alocat fiecarui participant la testare;Asadar, sunt incluse in program persoanele care raspund scrisorii de invitatie si care isi exprima acordul informat de participare la studiu.Testarea propriu-zisa incepe la sfarsitul acestei saptamani sau la inceputul celei urmatoare si se va derula in spatii special amenajate la Arena Nationala. Estimam un numar aproximativ de 1.500 de testari pe zi, asadar testarea tuturor voluntarilor dureaza undeva la 1 saptamana, mai informeaza primaria.Fiind o testare voluntara pentru identificarea anticorpilor impotriva virusului SARS-Cov-2, este utilizata metoda de testare prin teste rapide pentru identificarea anticorpilor IgM si IgG.Spatiul de la Arena Nationala este impartit pe 6 sectiuni, corespunzatore celor 6 sectoare, fiecare avand cate 5 puncte de testare care vor functiona in doua ture, zilnic intre orele 8:00 - 20:00, de luni pana duminica;Procesul de testare este sigur, adaptat rigorilor sanitare din aceasta perioada - temperatura va fi verificata cu termometru non-contact si se va purta masca de protectie, spun cei de la primarie.Un medic va recolta o picatura de sange din deget, dupa o dezinfectare prealabila, cu un ac steril de unica folosinta, printr-o metoda similara celei de verificare a glicemiei la pacientii diabetici. Pe locul intepaturii se va aplica un plasture steril;Dupa 15 minute de la recoltarea sangelui, medicul va comunica rezultatul testarii si beneficiarul testului va primi o adeverinta scrisa si semnata. In cazul in care rezultatul este pozitiv, inseamna ca persoana a avut infectia cu SARS-Cov-2 si a dobandit imunitate;La finalul fiecarei zile de testare vor fi luate masuri de igienizare;Vor exista permanent 30 de operatori in Call Center, cate unul pentru fiecare punct de testare, pentru a nu exista suprapuneri;La finalul fiecarei ture se va comunica in Call Center lista persoanelor care nu s-au prezentat, in vederea reprogramarii;Rezultatele testarii vor fi incluse in studiul ce va fi elaborat de specialistii Institutului de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" si pot ajuta la fundamentarea unor masuri viitoare care privesc populatia, mai informeaza primaria.