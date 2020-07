Firea acuza ca firme care au pierdut contracte cu Primaria finanteaza campanii si platesc filaje impotriva sa: Multi au observat ca am in spatele meu, in trafic, codita

"Mana criminala"

Gabriela Firea acuza ca "cele patru-cinci firme" care au pierdut contracte cu Primaria Generala a Capitalei prin infiintarea companiilor municipale platesc "campanii impotriva" sa, "nu doar filaje".", a afirmat Gabriela Firea duminica seara, intr-o emisiune la Antena 3.Gabriela Firea a mai invocat si in trecut actiuni indreptate impiotriva sa.Anul trecut, pe fondul unor probleme grave de sanatate, cand medicii i-au descoperit o sarma in colon, ea nu a exclus posibilitatea sa fi fost victima unei "maini criminale", sustinand ca nu are nicio explicatie legat de modul in care ar fi putut sa inghita sarma.Firea a explicat atunci ca este extrem de precauta si nu mananca repede si a precizat ca s-a consultat cu mai multe persoane care i-au explicat ca aliajul respectiv, in anumite conditii, se poate transforma intr-o sarma mai mica, rotunda si astfel ar fi putut ajunge intr-o prajitura, de exemplu."Poate vom ramane toata viata cu aceasta intrebare daca a fost o intamplare sau daca a fost o mana criminala", a spus atunci Firea.Tot anul trecut, in mai, fostul lider al PSD Liviu Dragnea afirma ca sunt si amenintari la adresa sa, in contextul unei discutii despre problemele de sanatate ale lui Firea si al informatiilor referitoare la otravirea cu mercur a fostului ministru social-democrat al Apelor si Padurilor Doina Pana.