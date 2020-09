Firea anunta deschiderea circulatiei pe Podul Ciurel si etapa a doua a investitiei

"Incepand din aceasta dimineata, bucurestenii pot circula pe Ciurel (1 pod hobanat peste Dambovita, 3 pasaje supraterane si 9 bretele rutiere) care simplifica foarte mult legatura dintre cele doua artere - Soseaua Virtutii si Splaiul Independentei. In etapa a doua a investitiei, pentru care sunt aprobate atat proiectul tehnic, cat si culoarul de exproprieri, se construieste drumul expres intre Nod Virtutii si Autostrada A1", a scris pe Facebook Gabriela Firea.Ea a sustinut ca finalizarea proiectului a fost intarziata de "interese meschine". "Din pacate, timp de zece ani aceasta investitie a stagnat din cauza intereselor meschine, dovedite ulterior si nelegitime in instanta , ale unor ONG-isti care acum au tupeul sa aspire la functiile de primar, al sectorului 6, respectiv al Capitalei", a afirmat primarul Capitalei.Primarul general al Capitalei Gabriela Firea anunta, joi, ca sambata va fi deschis si dat circulatiei Podul Ciurel-Nod Virtutii, cea mai mare lucrare de infrastructura realizata in ultimii 30 de ani in Bucuresti. Edilul adauga ca "proiectul, inceput acum 14 ani, a stat aproape 10 ani in tribunale, o pierdere pentru bucuresteni care se traduce financiar in 10 milioane de euro platiti in plus. 90% dintre lucrari au fost realizate in acesti 4 ani de mandat ".Criticii primarului Capitalei sustin insa ca podul Ciurel nu rezolva mare lucru in ceea ce priveste circulatia rutiera in zona respectiva, avand in vedere ca soseaua se opreste brusc in apropierea Lacului Morii, fara a avea o continuare asa cum era proiectat initial.