Firea ataca din nou Guvernul: "Nici nu considera Centura Capitalei o prioritate, nici nu o transfera la PMB pentru a fi finalizata"

Ziare.

com

"La inaugurarea primei parcari supraterane, cu teren de sport pe acoperis, realizata in sectorul 4 al Capitalei, am reafirmat dorinta de a ma implica energic pentru finalizarea Centurii ocolitoare a Capitalei. Din pacate, Guvernul nici nu considera Centura Capitalei o prioritate, nici nu o transfera la Primaria Municipiului Bucuresti, pentru a fi finalizata. Am preluat lucrarile la Podul Ciurel, la Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu, Pasajul Sudului in stadii incipiente si le-am dus la bun sfarsit. Am inceput acum mai putin de 2 ani largirea la 4 benzi a Bulevardului Fabrica de Glucoza si am finalizat investitia, precum si alte mari lucrari de infrastructura", a postat Gabriela Firea, vineri, pe Facebook Ea a spus ca a dovedit ca, impreuna cu echipa sa, duce la bun sfarsit "proiectele abandonate din Bucuresti"."Tot asa ne asumam sa imprimam un mod de lucru energic, implicat, la Centura Capitalei. Totul este ca Guvernul sa faca ceea ce trebuia sa intreprinda demult, sa transfere acest obiectiv de investitii la Primaria Capitalei. Nu inteleg de ce este atata inversunare! Nici nu se lucreaza la Centura, dar nici nu o transfera. Poate macar in al 12-lea ceas se va lua o decizie in acest sens, spre binele bucurestenilor", a declarat Gabriela Firea.Ea l-a felicitat pe primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, pentru toate investitiile realizate. "Il felicit pe colegul meu, Daniel Baluta, pentru toate investitiile realizate, la fel cum ii sustin si incurajez pe toti colegii primari de sectoare", a adaugat Firea.Parcarea publica supraetajata, cu teren de sport pe acoperis, a fost inaugurata in spatele Pietei Berceni-Oltenitei, potrivit unui comunicat al Primariei Sectorului 4 remis vineri.