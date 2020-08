Firea cere sefului statului si premierului masuri pentru solutionarea datoriei PMB catre Constanda

Ea a scris, luni, pe Facebook , ca situatia financiara a Capitalei este "pusa in pericol" de decizii luate in urma cu 16-17 ani, ca Municipalitatea trebuie sa-i plateasca lui Costica Constanda 115 milioane de euro, in urma unei decizii definitive a instantei legate de Parcul Bordei si Cartierul Francez, si ca nu dispune de aceasta suma, atragand atentia ca problema este "foarte grava" si ar putea bloca intreaga functionare a serviciilor de utilitate publica din Bucuresti, plus pe cea a spitalelor.Primarul general le solicita acestora sa dispuna masurile necesare pentru solutionarea situatiei fie prin majorarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru plata cheltuielilor curente si de capital ale Municipiului Bucuresti, prin alocarea din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului a sumei de aproximativ 98 milioane euro, necesara pentru stingerea datoriei catre Costica Constanda, fie prin majorarea plafonului de garantare a imprumuturilor, astfel incat Municipiul Bucuresti sa se imprumute pentru acoperirea cheltuielilor de investitii, conform prevederilor legale in vigoare, urmand sa achite din sumele alocate de la bugetul de stat datoria catre Costica Constanda.Potrivit Gabrielei Firea, in procesul intentat de Costica Constanda, Municipiul Bucuresti trebuie sa-i returneze acestuia 115 milioane euro, ceea ce reprezinta 20% din bugetul anul al Capitalei, ea adaugand ca, desi a luat toate masurile prevazute de legislatia in vigoare si a facut deja plati esalonate de aproximativ 17 milioane de euro, Municipalitatea se afla in situatia in care, incepand de luni, 3 august, Costica Constanda va popri conturile Municipiului Bucuresti.Firea a amintit ca a supus spre aprobare, in trei sedinte succesive ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), din 15, 29 si 30 iulie, proiectul privind darea in plata a unei parti din Satul Francez, avand in vedere obligatiile catre Maria si Costica Constanda, insa acesta a fost respins de fiecare data."Prin aceasta dare in plata, suma totala datorata se reduce cu aproximativ 40%. Proiectul de hotarare a fost respins de fiecare data. Mentionam ca pentru a fi aprobat era nevoie de votul a 2/3 din numarul total al consilierilor generali. In aceste conditii, Municipiul Bucuresti trebuie sa achite, de urgenta, intreaga suma datorata lui Costica Constanda, respectiv diferenta ramasa de plata de aproximativ 98 milioane euro. In caz contrar, asa cum a anuntat deja, acesta va bloca, incepand cu data de 3 august 2020, toate conturile Municipiului Bucuresti", subliniaza Firea.Conform acesteia, din bugetul Municipiului Bucuresti sunt suportate cheltuieli de importanta strategica privind alimentarea cu energie termica, transportul in comun, iluminat public, functionarea celor 19 spitale aflate in coordonarea Municipalitatii, proiectele de investitii in infrastructura etc."Atragem deci atentia ca instituirea popririi conturilor Municipiului Bucuresti, anuntata de Costica Constanda, va avea repercusiuni directe extrem de grave asupra calitatii vietii cetatenilor Capitalei", mai arata primarul general.