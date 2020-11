Firea critica masurile de carantinare a localitatilor din jurul Capitalei, in care numarul infectarilor este ridicat: Nu poti opri oamenii sa traiasca

"Fereasca Dumnezeu de prostul harnic - spune o vorba din popor. Se aplica azi perfect. Proasta guvernare si gestiune mai are inca un exemplu, mare cat Casa Poporului! Orban a carantinat judetul Ilfov, care se afla in jurul Bucurestiului, circular, ca un manson. Practic, localitatile ilfovene sunt lipite de cartierele Capitalei.Nedelimitat! Bucurestenii care si-au construit sau cumparat case in Ilfov sunt azi la fel de numerosi ca localnicii din vatra comunelor si fostelor comune devenite orase. Oamenii trebuie sa ajunga zilnic la munca, la doctor, la diferite institutii ale statului. Prefectura Ilfov, Consiliul judetean Ilfov, Spitalul judetean Ilfov sunt toate in Bucuresti", a scris, duminica, pe Facebook , Gabriela Firea.Aceasta afirma ca municipiul Bucuresti nu poate fi separat de localitatile limitrofe."Cum sa carantinezi zona metropolitana de Capitala? Nu poti opri oamenii sa circule, sa-si rezolve probleme administrative, sa munceasca. Adica sa traiasca! Haosul de la guvernare intrece orice limita! Nu mai au nicio farama de discernamant! Toate deciziile sunt pompieristice si impotriva oamenilor", sustine Firea.Mai multe localitati din judetul Ilfov au intrat in carantina in ultima perioada, ultimele fiind Otopeni, Magurele, Corbeanca, Popesti-Leordeni, Dobroiesti, Mogosoaia.