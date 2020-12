Firea, despre mandatul de parlamentar al lui Tudorache: Decizia se ia doar in cadrul Consiliului Politic National

Intrebata duminica, la Senat , daca PSD il mai sustine pe Daniel Tudorache care deja a venit sa isi preia mandatul de parlamentar, Firea a spus: "Decizia se ia doar in cadrul Consiliului Politic National. In momentul in care acolo va fi prezentata situatia domniei sale, cu siguranta ca se va lua cea mai corecta decizie. Nu as vrea sa ma antepronunt eu in locul colegilor mei si nici sa vin eu cu o opinie inainte ca tot ceea ce s-a intamplat cu domnia sa sa fie analizat de catre colegii nostri care sunt abilitati in acest sens".In context, presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, a spus ca luni dimineata o sa se discute acest subiect si "va fi o decizie colectiva".