Firea: In acest moment, conturile Primariei Capitalei sunt blocate de Costel Constanda. Institutia, notificata de Trezorerie de depunerea dosarului de executare silita

"Primaria Municipiului Bucuresti a fost informata astazi, 07 august, prin adresa nr. 45847/07.08.2020 a Trezoreriei Municipiului Bucuresti, despre depunerea dosarului de executare nr. 202/EP/2018 emis de BEJ Peticaru Eduard, debitor Municipiul Bucuresti prin Primar General, creditor fiind Constanda Costica, Constanda Maria", anuntat, vineri, Primaria Caputalei, printr-un comunicat de presa.Primarul general a precizat ca institutia are conturile blocate."In acest moment, conturile Primariei Capitalei sunt blocate, iar proiecte de importanta majora pentru dezvoltarea Bucurestiului sunt puse in pericol. Ma refer aici la obiective de investitii precum Spitalul Metropolitan, Pasajul Ciurel, Pasajul Doamna Ghica sau Prelungirea Ghencea. Este o situatie dificila pentru Bucuresti, trebuie sa punem in aplicare o sentinta definitiva si irevocabila a instantei, pronuntata in anul 2019, dupa procese care au durat 20 de ani. Sunt decizii pe care nu le-am luat noi, dar pentru care trebuie sa platim", a declarat Firea, citata in comunicatul de presa.Primarul general a reiterat ideea ca municipiul Bucuresti trebuie sa-i returneze lui Costica Costanda 115 milioane euro, ceea ce reprezinta 20% din bugetul anual al Capitalei."Desi am luat toate masurile prevazute de legislatia in vigoare si am facut deja plati esalonate de aproximativ 17 milioane euro, am ajuns in situatia in care Costica Constanda a pus poprire pe conturile Municipiului Bucuresti. Pentru a iesi din aceasta situatie de criza, voi supune din nou aprobarii CGMB, in urmatoarea sedinta, un proiect de hotarare care sa remedieze aceasta problema, mai anunta Firea.Primarul general a supus spre aprobare, in patru sedinte succesive ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, un proiect de hotarare prin sa se reduca suma totala datorata cu aproximativ 40%.Proiectul de Hotarare a fost respins de fiecare data, iar pentru a fi aprobat era nevoie de votul a 2/3 din numarul total al consilierilor generali.Primarul general propune consilierilor darea in plata a unei suprafete de 15.000 de metri patrati in Cartierul Francez. Propunerea nu a trunit votul consilierilor.Primaria Capitalei trebuie sa plateasca lui Costica Constanda 155 milioane de euro, decizia instantei fiind definitiva.