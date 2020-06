Firea: "Ministerul Sanatatii trebuie sa ia decizia ca persoanele asimptomatice sa fie lasate acasa sau mutate la un hotel"

Ziare.

"Ne uitam cu totii ce se intampla in intreaga lume. Toti se adapteaza situatiei pe care o depasim. Nimeni nu a ramas incremenit in proiectul initial de pandemie, din luna martie. Doar noi am ramas cu spitale blocate, de asemenea, cu spitale COVID declarate a fi in linia intai, in linia a doua, dar care isi tin propriii pacienti la poarta, cum este situatia Spitalului Colentina", a declarat Gabriela Firea luni seara la Romania TV.Firea a spus ca, asa cum relateaza presa europeana, in alte tari, persoanele asimptomatice, care sunt cam o treime din totalul celor infectate, sunt lasate acasa sau sunt cazate la un hotel in proximitatea spitalului, ceea ce ar trebui sa se intample si la noi."Nu este nevoie sa ocupam, practic, sa colmatam, cum se spune, toate spitalele de boli infectioase, pentru ca ele sunt din linia intai si nici chiar cele din faza a doua, cu pacienti care nu au absolut niciun simptom. Pot sa stea acasa, ca in intreaga Europa, sub monitorizarea medicului de familie sau, ceea ce am propus eu ca varianta, sa spunem medie, un hotel din apropierea spitalului care poate sa preia aceste persoane. (...) Cred ca Ministerul Sanatatii trebuie sa ia decizia, dar rapid, pur si simplu, pentru ca taraganeaza de doua saptamani aceasta decizie care a fost luata deja in intreaga Europa - persoanele asimptomatice sa nu mai fie tinute in spitale alaturi de persoanele cu simptome, unele dintre ele mai dificile si sa fie lasate ori acasa, cu legatura, repet, cu medicul de familie sau mutate intr-un hotel in proximitatea spitalului respectiv, astfel incat cadrele medicale sa se poata deplasa cu usurinta sa monitorizeze situatia acelor persoane asimtopatice", a precizat Gabriela Firea.Edilul-sef a mai afirmat ca s-au primit mai multe telefoane si petitii la Primaria Capitalei de la institutii si companii din Bucuresti care au cate un angajat internat, confirmat cu COVID-19 si Directia de Sanatate Publica nu face anchetele epidemiologice in aceste cazuri, ajungandu-se la situatia in care fabrici si societati comerciale sunt inchise din cauza unei singure persoane bolnave.