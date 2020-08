Firea: "Planul semafor" al guvernului adanceste haosul si bulverseaza o intreaga generatie de copii si adolescenti, care si asa are de suferit din cauza pandemiei

"Planul semafor" al guvernului, de incepere a noului an scolar, anuntat ieri cu mare tam-tam, adanceste haosul si bulverseaza o intreaga generatie de copii si adolescenti, care si asa are de suferit din cauza pandemiei.Incertitudinea celor trei scenarii - verde, galben si rosu -, mesajele contradictorii transmise de cei care ar trebui sa gestioneze si sa gaseasca solutii acestei situatii extrem de complexe, dar mai ales, faptul ca in al doisprezecelea ceas Guvernul PNL se spala pe mani de responsabilitati, forteaza limita incompetentei", afirma Firea intr-o postare pe Facebook In opinia sa, "asa numita "descentralizare" a deciziei legata de felul in care vor fi reluate cursurile si aruncarea acestui cartof fierbinte la nivel local, fara a scoate o vorba despre alocarea resurselor de care este atata nevoie, este dovada clara ca Guvernul PNL Orban recunoaste ca este depasit de situatie".Ea sustine ca "indolenta si lipsa de preocupare fata de problemele reale isi spun cuvantul", argumentand ca tabletele promise de Guvernul Orban la inceputul crizei sanitare nu au ajuns nici acum la copiii din familii defavorizate si nici nu exista siguranta ca vor ajunge pana la inceputul noului an scolar."Minciuna a iesit la suprafata. In continuare, vicepremierul Raluca Turcan si ministrul Educatiei, Monica Anisie , se rezuma la promisiuni conjugate la timpul viitor", afirma Gabriela Firea, invocand si rezultatele unui studiu al Fundatiei World Vision Romania, care arata ca peste 40% din copiii din mediul rural nu au participat la scoala online in timpul pandemiei.Firea califica drept "halucinante" declaratiile facute de vicepremierul Raluca Turcan si de ministrul Educatiei, Monica Anisie, referitoare la conditiile concrete de reluare a cursurilor si la purtarea mastii de catre elevi."Sistemul de invatamant are nevoie de investitii, pregatire si adaptare la noile cerinte pentru desfasurarea anului scolar in conditii de siguranta sanitara pentru elevi si cadre didactice. Si asta, in ritm alert. Desi Primaria Capitalei nu are in administrare reteaua scolara, aceasta fiind la primaria de sectoare, cred ca este responsabilitatea noastra, a tuturor, sa nu lasam lucrurile asa. Ii invit pe colegii mei primari la o dezbatere aplicata cu privire la pregatirea inceperii anului scolar. Este momentul sa vorbim pe o singura voce, indiferent de optiunile politice, si sa cerem raspicat Guvernului ca atunci cand ne transfera responsabilitati, sa aloce si resursele financiare necesare pentru a le rezolva", afirma Firea.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri trei scenarii pentru reluarea cursurilor de la 14 septembrie, cand, conform presedintelui, majoritatea elevilor vor fi prezenti efectiv la scoala.Scenariile - verde, galben, rosu - sunt stabilite in functie de numarul imbolnavirilor din zona in care functioneaza o unitate de invatamant.Criteriul epidemiologic in functie de care scolile se vor incadra in scenariile "verde", "galben" sau "rosu" este numarul total de cazuri noi inregistrat in ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori din localitatea in care se afla scoala.Scenariul "verde" inseamna ca in localitatea respectiva e mai putin de o persoana la mia de locuitori, detectata in ultimele 14 zile cu COVID-19. Scenariul doi, care inseamna scenariul "galben", se aplica in situatia in care intre unu si trei persoane sunt detectate in ultimele 14 zile cu COVID-19 la 1.000 de locuitori si scenariul trei, "rosu," este valabil cant numarul imbolnavirilor din ultimele 14 zile este mai mare trei la mia de locuitori.