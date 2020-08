Firea, reactie dupa ce PNL, USR si PLUS au anuntat candidatii comuni pentru Bucuresti: Asta era problema nationala! Aveam de toate, dar nu aveam "dreapta" unita!

Gabriela Firea a ironizat si criticat, in acelasi timp, "Dreapta unita", sustinand ca ar fi vorba despre o "manipulare", acuzandu-si adversarii de "tunuri", de faptul ca "au amputat pensii si salarii" si ca au "gestionat dezastruos pandemia"."S-au gasit bani pentru dublarea alocatiilor, pentru cresterea punctului de pensie, a venit vreun investitor strategic in tara si aduce sute de milioane de euro si mii de locuri de munca, s-a terminat de construit Centura Capitalei (e la guvern), se deschide Metroul din Drumul Taberei (tot la guvern), s-au modernizat CET-urile guvernului, sa nu ne mai dea eroare??Nu, nuu, nuu!! Nimic din toate astea!! Dar?? S-a unit "dreapta"!! Wooooowww!!! Cine?? Partidele de dreapta!! Tare de tot!! Bulversant! Teribil! Eclatant! Vezuvian!! Daca nu ar fi de ras, ar fi chiar de plans! Asta era problema nationala! Asta era problema Capitalei!Aveam de toate dar nu aveam "dreapta" unita! Unita sa ce? Sa fure? Sa minta? Sa aduca in posturi-cheie semidocti, rubedenii, sa transfere haosul din Guvern la Primarie?Sa dea tunuri de genul Unifarm? Sa dea retrocedari de genul tranzactiei pentru fratii Micula, sa scoata patrimoniul la vanzare pe 2 lei, sa readuca cele 4-5 firmele capusa care au subjugat bugetul Capitalei? Asta au facut la guvernare, asta vor sa faca si prin primarii si consilii judetene!Ce reactie pot sa am? Una de dezgust pentru manipularea pe care o practica! O precizare pot sa fac, totusi, referitoare la bau-bau-ul electoral numit dreapta "unita". Daca si Usr/Plus sunt de dreapta!! Cu ce mana isi leagana o mama copilul? Cu ce mana il alinta? Cu ce mana se lucreaza pamantul? Cu ce mana se opereaza pe cord? Cu ce mana se conduce un supersonic? Cu ce mana se da primul ajutor?", a precizat Gabriela Firea, pe pagina sa de Facebook.Avem nevoie de ambele maini in viata! Dumnezeu ne-a creat unici si completi! Aceasta tema falsa ca "dreapta" e buna si de stanga nu e nevoie este la fel de ridicola precum marii barbati politici care s-au unit azi in numele a orice dar numai a cetatenilor nu! Spun de 4 ani si repet: dotarea spitalelor, modernizarea transportului public, consolidarea cladirilor cu bulina, construirea de pasaje si poduri sunt probleme pur si simplu! Care trebuie rezolvate, nu catalogate!Pentru care e nevoie de oameni implicati, muncitori, bataiosi, cu dorinta de a rasturna muntii pentru oameni. Ati vazut vreunul cu aceste semnalmente in poza de "dreapta unita"? Cea care a inchis spitale , a amputat pensii si salarii acum catuva ani si a gestionat dezastruos pandemia anul acesta? Nu doar eu n-am vazut! Sunt din ce in ce mai multi care nu mai rezoneaza la parodia cu "dreapta unita"!"