Ministerul Educatiei: Firea si Pandele, pasibili de amenzi de pana la 2.500 de lei pentru prezenta in clasa alaturi de copii la deschiderea anului scolar

Ziare.com a solicitat Ministerului Educatiei un punct de vedere apropos de prezenta in scoala a cuplului Firea-Pandele , care si-au insotit copiii in clasa, luni, in prima zi a anului scolar, in ciuda interdictiei impuse de autoritati in contextul pandemiei.In punctul de vedere transmis Ziare.com, reprezentantii Ministerului Educatiei vorbesc despre "Ordinul comun MEC/MS nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2".Actul normativ, spun cei de la Ministerul Sanatatii, se aplica "in unitatile de invatamant, in scopul asigurarii dreptului la invatatura si a dreptului la sanatate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la invatatura si personalul din sistemul national de invatamant".Oficialii ministerului continua spunand ca incalcarea acestor prevederiAlineatul m.) al articolului 65 din Legea 55/2020 prevede ca, in masura in care nu are valente de infractiune, reprezinta contraventie "circulatia persoanelor, pietonala sau cu vehicule, in locurile si, dupa caz, in intervalele orare in care aceasta a fost interzisa sau restransa".Punctul de vedere al Ministerului Educatiei este, totusi, unul mai degraba teoretic. Reprezentantii institutiei evita sa afirme clar ca cei doi primari au fost prezenti in sala de clasa a copiilor lor luni, incalcand astfel norma trasata prin ordinul comun, chiar daca, initial, Firea a admis, intr-o declaratie data luni jurnalistilor de la G4Media , ca au fost acolo.In ciuda evidentelor din fotografia postata si apoi stearsa si contrazicandu-si declaratia initiala, Firea a revenit a doua zi si a transmis ca poza din clasa a fost facuta cu o seara inainte, in timpul unei "inspectii" pe care ar fi facut-o, alaturi de sot si copii, in calitate de primar.Dupa ce au anuntat, luni seara, ca ancheteaza prezenta celor doi soti primari in clasa copiilor lor in prima zi de scoala, politistii din Ilfov au inchis ancheta doua zile mai tarziu , miercuri, sustinand oficial, la randul lor, in ciuda evidentelor, ca Pandele si Firea au mers la scoala cu tot cu copiii pregatiti si cu ghiozdanele facute duminica seara si nu in dimineata zilei de luni.Conform mai multor surse, copiii cuplului Pandele-Firea invata la o scoala privata din Voluntari.Acelasi ordin comun al Ministerului Sanatatii si al Ministerului Educatiei prevede ca responsabili pentru implementarea normelor stabilite in contextul pandemiei sunt directorii scolilor.