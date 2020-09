Firea si Pandele, anchetati de politistii ilfoveni dupa ce si-au insotit copiii in clasa in prima zi de scoala

"In urma aparitiei in spatiul public a acestor imagini, va informam ca Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a demarat verificari in acest sens", a comunicat, pentru Ziare.com, comisarul-sef Anne-Marie Ciolca, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov.Sotii Pandele-Firea s-au fotografiat, luni, in prima zi a anului scolar, cu cei doi fii ai lor intr-o sala de clasa, desi accesul parintilor a fost restrictionat printr-un ordin comun al ministrilor Sanatatii si Educatiei. Imaginile, in care niciunul dintre cei patru membri ai familiei Firea-Pandele nu poarta masca, au fost postate de Firea pe contul sau de Facebook si apoi sterse, dupa ce a fost primit multe comentarii negative.