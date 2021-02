Firea si Pandele, declaratii siropoase de Ziua Indragostitilor. "Sunt un rasfatat! Ii multumesc lui Dumnezeu!"

De cand a parasit fotoliul de primar general al Bucurestiului, Gabriela Firea pare sa fi devenit mult mai implicata in treburile casnice. In ultimele saptamani, fostul edil al Capitalei posteaza retete si fotografii cu dulciurile pe care le pregateste familiei.De Ziua Indragostitilor, Firea a pregatit ciocolata de casa."Nuuu, dragostea nu trece prin stomac! Dar de ce sa riscam?😅 Plus ca, cine refuza un strop de ciocolata? Mai ales facuta in casa, fara zahar, cu ingrediente suta la suta naturale! Las reteta la primele comentarii, daca vreti sa o incercati. Multumim pentru sursa de inspiratie!Iubire si spor!", a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.Imediat a venit si replica sotului sau. Florentin Pandele a distribuit postarea nevestei. "Sunt un rasfatat! Ii multumesc lui Dumnezeu!", a scris, la randul sau, Pandele.