Firea sustine ca doar "VIP-urile" primesc plasma pentru tratamentul infectiilor cu COVID-19, pentru cetatenii obisnuiti nu exista

"In toata lumea guvernele au programe de stimulare a donarii de plasma de la persoanele care sau deja anticorpii pentru aceasta boala, dupa ce s-au infectat si s-au vindecat. (...) La situatii exceptionale, trebuie sa luam masuri exceptionale. Avem o lege pentru recompensarea donatorilor de sange. Noi nu facem decat sa crestem suma. Am pus urmatoarea intrebare consilierilor, uitandu-ma in ochii celor care au criticat acest proiect, care a aparut pe fondul neimplicarii Guvernului: daca ar avea o persoana foarte apropiata, draga, iubita, la spital, la terapie intensiva si care ar avea nevoie urgenta de transfuzie de plasma sanguina, ar refuza pentru ca donatorul a primit tichetele de masa de la Primaria Capitalei? In acest moment doar vip-urile primesc plasma sanguina, deci oamenii normali, cetatenii obisnuiti nu primesc pentru ca nu exista si nu este vina medicilor, nu este vina directorilor de spitale , este vina Ministerului Sanatatii ca nu face in asa fel incat sa stimulam aceasta donare", a afirmat Firea, la Romania Tv.Ea a mentionat ca acest proiect ar salva oameni, mentionand ca se poate dona plasma umanitar si nu este obligatoriu ca donatori sa beneficieze de aceste stimulente."Noi ne incurcam in birocratii, in cutume, in reguli care au fost stabilite pe timp de pace, cand nu aveam pandemie si nu ne gandim la faptul ca putem sa salvam mii de romani. Avem doua situatii: salvam romanii sau ii lasam sa moara pentru ca PNL si USR nu vor sa voteze. Astazi nici in Consiliul General nu au votat, adica au votat impotriva acestui proiect, motivand ca avem o lege care spune ca donarea este gratuita. Subliniez, nu este gratuita, se pot acorda aceste bonuri de masa si alte stimulente si de acum inainte. Asta nu inseamna ca venim in fata publicului cu aceasta obligativitate. Cine doreste sa doneze umanitar plasma sanguina o poate face in continuare, nu este nimeni obligat sa acceseze aceste stimulente. Dar noi am explicat foarte clar ca, practic, din aceste tichete pot sa cumpere medicamente, deci vitamine, minerale, pentru tonifierea organismului, pentru a-si reveni dupa ce au facut acea donare, a-si cumpara alimentele necesare si nu cred ca este un lucru rau, dimpotriva", a adaugat Gabriela Firea, care este si candidat pentru un nou mandat la Primaria Capitalei.Ea a mentionat ca sunt persoane care si-au platit singure analizele necesare pentru donare de plasma si este normal ca statul roman sa asigure aceste stimulente."Mai mult decat atat, am vorbit cu persoane care au donat in aceasta perioada plasma, sunt deja vindecate si au anticorpi si au fost multe situatii in care si-au achitat singure aceste persoane testele necesare si analizele necesare inaintea procesului de donare", a mai spus Firea.Proiectul "Doneaza plasma, salveaza viata", care prevede acordarea unui sprijin financiar in valoare de 4.800 de lei fiecarui beneficiar, sub forma unui pachet de vouchere, a fost adoptat joi de Consiliul General al Capitalei, cu 33 de voturi "pentru", 5 "impotriva" si 7 abtineri.Programul se adreseaza unui numar de 500 de beneficiari cu domiciliul stabil sau viza de resedinta in municipiul Bucuresti, obtinuta cu cel putin 6 luni inainte de depunerea cererii de aplicare in proiect. Bugetul proiectului este de 2,4 milioane de lei. Proiectul se va derula pe parcursul anului 2020, cu posibilitate de prelungire, in baza unui regulament care va fi elaborat in termen de 10 zile de la aprobarea programului.Liderul consilierilor municipali ai USR, Ana Ciceala, a afirmat, joi, ca proiectul este "ilegal" si "imoral"."Proiectul acesta este si ilegal si imoral si contravine tuturor politicilor publice europene si romanesti de pana acum. (...) In primul rand, pe calea legala, nu este, conform Legii 282, legal sa donezi contra unei remuneratii sange sau alte componente sanguine. (...) O noua ilegalitate propusa de primarul general, Gabriela Firea, a nu stiu cata oara in acesti patru ani dezastruosi de mandat", a spus Ciceala, adaugand ca bolnavii de COVID-19 ar trebui sa fie ajutati indiferent daca doneaza plasma sau nu.