FOTO: Copacii de pe strada Fabrica de Glucoza sunt eliminati, iar alveolele sunt asfaltate, pentru a largi trotuarele

Asociatia Metrou Usor a trimis autoritatilor o serie de propuneri concrete, rapid de implementat si care sa NU afecteze deloc spatiul verde de pe noile trotuare ale sos. Fabrica de Glucoza.Totusi, vineri, 24 iulie, au aparut in mediul online poze cu solutia implementata de Primaria Municipiului Bucuresti - eliminarea copacilor din proiect prin asfaltarea alveolelor verzi."Cetatenii vor plati, cu un aer mult mai poluat, proiectele insuficient gandite, care impiedica mobilitatea urbana durabila.Reamintim faptul ca pietonii si biciclistii sunt pusi in pericol de aceste trotuare inghesuite, in timp ce pentru masini s-au amenajat benzi la standard de autostrada , pe o artera urbana a capitalei, intr-o zona ce se va dezvolta imobiliar semnificativ in urmatorii ani," scrie asociatia.Asociatia "Metrou Usor" solicita incetarea asfaltarii alveolelor pentru copaci in cea mai poluata capitala a Europei si propune inca o data:1) Scoaterea parapetilor din beton ce delimiteaza sensurile de trafic auto;2) Reducerea latimii benzilor auto la 3 metri;3) Mutarea pistelor de biciclete de pe trotuar pe carosabil, separate prin bordura;4) Redarea trotuarului in intregime pietonilor.