Gabriela Firea a fost operata. "Sunt spre vindecare"

Gabriela Firea a transmis vineri seara un mesaj pe pagina sa de Facebook unde a anuntat ca a suferit o noua interventie chirurgicala."Dupa o zi intensa, imi adun toata energia pentru a le aduce multumiri speciale cadrelor medicale de la Spitalul Sanador, care m-au ingrijit in timpul interventiei chirurgicale de azi: Dl. Prof Dr. Nicolae Poiana, Dl. Dr. anestezist Bogdan Grigore, Dna. asistenta-sefa Mihaela Enciu si tuturor celorlalte asistente. Nu in ultimul rand, doamnei doctor Doris Andronescu, managerul Sanador, a carei daruire pentru profesie si dragoste de oameni se simte atat in buna organizare, cat si in sufletul pe care il pun cadrele medicale pentru vindecarea pacientilor. Acum totul e bine, sunt spre vindecare. Dragii mei, sa aveti grija de sanatate, fie ca sunteti tineri sau seniori, doamne sau domni. In viteza vietii, tindem sa uitam esentialul: fara sanatate nu putem fi nici alaturi de cei pe care ii iubim, nu putem munci si nici nu ne putem bucura de natura, de calatorii, de lucurile simple care fac viata mai frumoasa! Sa fiti sanatosi!", a declarat Gabriela Firea.Gabriela Firea a mai suferit pana in prezent trei interventii chirurgicale la colon.CITESTE SI: