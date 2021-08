Gabriela Firea acuză guvernul că nu-i răspunde la întrebări în termenul legal. „Vine valul IV, inundaţii lasă oamenii pe drumuri, avem locul I la accidente mortale”

”Vine valul IV, inundaţii lasă oamenii pe drumuri, avem locul I la accidente mortale, campania de vaccinare este un eşec! Guvernanţii au alte urgenţe”, afirmă Firea.”De ce nu asigură Ministerul Sănătăţii posturi suficiente pentru rezidenţii care vor să se specializeze în chirurgie cardiovasculară, oncologie pediatrică sau medicină de familie? Când vor fi gata centrele pentru mari arşi? Ce face Ministerul Transporturilor pentru bucureştenii care folosesc metroul, în condiţiile în care staţiile de pe noua magistrala V nu au autorizaţii de securitate la incendiu? Când vor fi realizate marcajele obligatorii pe autostrăzi, marcaje care pot salva vieţi? Cum vor fi protejate drepturile angajaţilor microintreprinderilor în raport cu angajatorii lor? Când va fi gata interconectarea bazelor de date ale administraţiilor fiscale? De ce a crescut numărul angajaţilor SGG cu peste 1.500 de persoane din septembrie 2019 şi până în prezent? Sunt doar câteva dintre întrebările pe care le-am adresat membrilor Cabinetului Cîţu şi la care nu am primit nici un răspuns, deşi termenul legal a expirat”, a scris, sâmbătă, pe Facebook , Gabriela Firea.Acesta se referă la campaniile interne din partidele de coaliţie.”Da, ştiu, reprezentanţii actualei Coaliţii sunt foarte ocupaţi cu campania electorală pentru alegeri. Pentru alegerile lor, Congresele lor, preşedinţiile lor. Între timp, vine valul IV, sunt inundaţii care lasă oamenii pe drumuri, avem locul I la accidente rutiere mortale în Europa, pacienţii cronici nu au medicamente, campania de vaccinare este un eşec! Guvernanţii au alte urgenţe. România poate să mai aştepte. Sau să îşi rezolve singură problemele”, a mai scri Firea. PNL are congres în 25 septembrie, iar USR PLUS în 2 octombrie.