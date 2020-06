Gabriela Firea anunta depunerea unei plangeri penale in cazul testarii de pe Arena Nationala

Ziare.

com

"Maine depunem plangere pentru abuz in serviciu si zadarnicirea combaterii bolilor la adresa DSP Bucuresti si conducerea Ministerului Sanatatii", a anuntat, miercuri seara, la Romania TV, Gabriela Firea.Aceasta a explicat ca DSP Bucuresti a verificat Arena Nationala inaintea inceperii proiectului de testare, transmitand ca sunt respectate normele si va fi eliberat aviz pentru derularea activitatii."Astazi, cand am invitat primele sute de persoane pentru a se testa si a afla daca au trecut prin boala, inopinat, a venit o alta delegatie de la DSP Bucuresti, formata din trei inspectori, care ne-au cerut avizul DSP, pe care ei trebuiau sa ni-l dea. Conducerea ASSMB a sunat din nou la DSP si doamna de acolo a spus ca nu a putut da acel aviz, deoarece a sunat la Ministerul Sanatatii, de unde i s-a spus ca, potrivit unui ordin de ministru, pentru activitatea de laborator nu se poate aviza Arena Nationala", a mai declarat Firea.Aceasta acuza ca este "o razbunare politica" pentru ca un proiect initiat de ea sa nu fie realizat."Noi am pregatit cu juristii nostri plangre penala pentru abuz in serviciu si zadarnicire combaterii bolilor, sa se spuna conducerea DSP cine de la Ministerul Sanatatii le-a spus sa fie blocata Gabriela Firea. Este clar, o razbunare politica pentru a nu face eu un proiect. Cred ca interesele lor sunt mult mai mari decat interesele cetatenilor", a mai afirmat primarul general, care sustine ca nu se doreste aflarea adevarului despre numarul real de cazuri, care ar fi mic in comparatie cu populatia Bucurestiului.Firea a prezentat cifre potrivit carora 10.215 persoane au fost testate in Bucuresti si 3.590 de cadre medicale, fiind depistate 1.898 de cazuri de infectare cu coronavirus In cadrul programul de testare pentru anticorpi la coronavirus "Sunt imun la Covid?" ar trebui testate 10.500 de persoane, acesta fiind al doilea program de testare derulat de Primaria Capitalei.