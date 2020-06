Gabriela Firea: As vrea sa fac echipa cu Nicusor Dan, in calitate de viceprimar

Ziare.

Gabriela Firea a fost intrebata, marti seara, la Digi 24, despre incidentul in care au fost implicati viceprimarul Aurelian Badulescu si candidatul sustinut de PNL la Primaria Capitalei Nicusor Dan."Nu am ce sa mai comentez pe acest subiect", a replicat Firea.Ea a spus ca astfel de intamplari nu sunt de dorit, nici de o parte, nici de alta."Nici din partea cuiva sa incerce sa opreasca exprimarea altcuiva, dar nici din partea acelui altcuiva nu cred ca este normal sa profereze in spatiul public numai minciuni, repet, inclusiv cum este minciuna ca daca ajunge primar general reabiliteaza 100 de kilometri de retea de termoficare. In Bucuresti, nici Ceausescu nu reabilita pe timpul lui mai mult de 50, ca nu e fizic posibil", a sustinut primarul general.Intrebata daca va face echipa cu Badulescu in campania electorala, Firea a spus: "As vrea sa fac echipa cu domnul Dan, in calitate de viceprimar"."I-am mai oferit si data trecuta, dar ne-a parasit, a stat doar sase luni in Consiliul General, chiulind mai mult, deci a fost foarte pasager pe la sedintele de Consiliu General (...)", a continuat Firea.Intrebata daca il doreste pe Nicusor Dan viceprimar, ea a raspuns: "Sigur. Cred ca vom colabora foarte bine".Intrebata de asemenea daca acesta are calitati, Firea a spus: "Partial. De aceea nici nu poate fi deocamdata primar general"."Cateva, da, are, orice om are cateva calitati (...) Dar sa stiti ca primarul general are doi viceprimari, deci incap amandoi. Stiti ca ei se impacau foarte bine cand domnul Dan, prin trecerea sa pasagera la Consiliul General, mancau impreuna inainte si dupa sedinta de Consiliu General.... Se intelegeau, nu aveau nimic de impartit si nu transformau lupta politica, nu o duceau si in viata privata", a mai spus Gabriela Firea.