Gabriela Firea il ataca pe seful Garzii de Mediu: Un ridicol neprofesionist face declaratii abracadabrante

"Capitala e plina de gunoaie si rozatoare, la aproape 10 luni de mandat al noilor primari de << dreapta >>, dar seful Garzii de mediu, un ridicol neprofesionist tot de << dreapta >>, face declaratii abracadabrante! Bucurestiul are un Master Plan pentru tratarea deseurilor, domnule Berceanu, fost consilier general, actual sef al Garzii de Mediu,- Zorro al Gunoaielor!" , a afirmat Gabriela Firea, sambata, intr-o postare pe Facebook Ea a amintit ca, in 27 august 2019, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a votat Hotararea 455 privind aprobarea Master Planului pentru sistemul integrat al deseurilor la nivelul Capitalei."Ati fost prezent si ati votat impotriva, asa cum ati facut-o, dvs. si colegii de la USR , pe tot parcursul mandatului meu, fie ca a fost vorba de sustinerea familiilor care isi doreau copii sau pentru persoanele cu dizabilitati. Master planul este un document strategic privind gestionarea deseurilor la nivelul Bucurestiului in care este prezentata atat situatia actuala, cantitatile de deseuri care se produc la nivelul Bucurestiului, instalatiile actuale de tratare si eliminare a deseurilor, precum si nevoile, adica ce instalatii trebuie dezvoltate la nivelul Bucurestiului pentru gestionarea eficienta a deseurilor", a adaugat Firea.Fostul primar general a aratat ca finalizarea documentului a durat mai multi ani, acesta fiind realizat cu o firma de consultanta si pus in dezbatere publica."E mult mai simplu sa declarati acum, cand ne mananca sobolanii din cauza colegei dvs, Clotilde Armand si a lui Nicusor Dan , ca nu s-a facut nimic in trecut! Adevarul, insa, este altul si exista dovezi precum Hotararea de Consiliu mentionata si zecile de stiri de pe net. Mai cititi, inainte sa vorbiti!!", a continuat ea.Firea a sustinut ca Planul de gestionare a deseurilor din Bucuresti pentru perioada 2019-2025 este "lasat la cheie la PMB, dar pe dvs si pe Primarul din Dulap nu va intereseaza decat sa aruncati banii pe fereastra si semnati alte contracte de consultanta"."Va avertizez ca voi urmari atent si voi sesiza institutiile abilitate in cazul in care veti decide sa ignorati documente aprobate si aflate in vigoare, ce ar trebui doar implementate, precum acest Master Plan! Ne-am convins, deja, ca oamenii noi ca dvs voteaza doar ce le aduce beneficii personale si isi aduc aminte doar ce le convine", a conchis Firea.