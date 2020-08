Gabriela Firea: De vineri deschidem spitalul modular COVID din Pipera

"Am gasit cadre medicale care sa ii trateze pe pacientii cu coronavirus si de vineri deschidem spitalul modular COVID din Pipera, care va functiona ca sectie externa a Spitalului Victor Babes. Avem 400 de locuri pentru pacienti si o zona foarte generoasa pentru cadrele medicale", a precizat primarul general, pentru Romania Tv.Ea a mentionat ca Primaria Capitalei a facut demersurile necesare pentru asigurarea personalului medical, desi a solicitat si sprijinul Ministerului Sanatatii in acest sens."Am respectat tot ceea ni s-a solicitat, ca dotari. Spitalul modular din Pipera are standarde civilizate si ii poate primi pe pacientii cu forme usoare care se interneaza initial la spitalul Victor Babes. Sunt conditii de tratament si de cazare foarte bune. Sunt saloane cu maximum doua paturi, baie proprie, toalete, boiler, televizoare, wi-fi; contract cu o firma de catering - deci o alimentatie corespunzatoare. Dar vreau sa va spun un lucru - si este realmente strigator la cer. Noi am comunicat Ministerului Sanatatii ca facem toate aceste eforturi, desi bugetul nostru a fost masacrat realmente - si este posibil sa avem in curand conturile pur si simplu blocate de catre omul de afaceri Costica Costanda, pentru decizii de acum 16-17 ani - dar macar sa faca minimul de gest sa ne sprijine cu cadre medicale. Nici pana in ziua de azi...", a spus Gabriela Firea.Pe 30 iulie, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a declarat ca urmeaza sa fie operationalizate 100 din cele 500 de paturi din spitalul modular."Ventilatoare avem, s-au si adaptat la spitalele modulare pe care le avem, avem obtinut aviz pentru acel spital pe care-l avem in Chitila, se operationalizeaza astazi primele 100 de paturi, se vor operationaliza tot in zilele urmatoare si 100 din cele 500 de paturi din spitalul modular ce tine de Victor Babes din Pipera, avem spitalul Elias cu acel spital din incinta, tot spital modular, care este operational in acest moment si avem si unitatile mobile de terapie intensiva pe care in acest moment le avem trimise catre Pitesti, Prahova, Galati si Timisoara. Noi adaptam aceste unitati mobile, dupa cum stiti avem niste judete care in acest moment au o crestere ridicata: Dambovita, Arges, Prahova, Brasov, Galati si municipiul Bucuresti. Adaptam unitatile medicale din judetele limitrofe si din judetele aflate la distanta pentru a putea acoperi necesarul atat de paturi de terapie intensiva, ventilatoare, si de spitale suport COVID", a spus Tataru.Pe 20 iulie, Primaria Capitalei anunta ca Gabriela Firea a decis activarea, in regim de urgenta, a spitalului modular - sectie externa a Spitalului Victor Babes - construit de Compania Municipala de Consolidari a Primariei Capitalei.