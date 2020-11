Gabriela Firea: E bine ca, in sfarsit, rezultatele mandatului meu sunt puse in evidenta chiar de actualul primar

"Astazi cu premierul (primarul general Nicusor Dan - n.r.) s-a dus si a vorbit despre investitiile de la Ambulanta facute in timpul mandatului meu cand am achizitionat 106 ambulante noi, moderne pentru Bucuresti-Ilfov. E bine ca, in sfarsit, rezultatele mandatului meu sunt puse in evidenta chiar de actualul primar", a afirmat fostul edil Gabriela Firea, duminica seara, intr-o emisiune la B1 Tv.Aceasta a aratat, de asemenea, ca in ultimii patru ani si jumatate au fost reabilitate conducte ale sistemului de termoficare echivalente cu distanta dintre Bucuresti si Sibiu."Pe timpul mandatului meu s-au reabilitat magistrala si conducte de termoficare pe distanta Bucuresti-Sibiu deci nu putem sa spunem ca nu s-a facut nimic in anteriorii ani. E adevarat, mai este mult de facut, dar cea mai mare pare din retea reabilitata s-a produs pe timpul mandatului meu si, in continuare, se lucreaza. Deocamdata, primarul, dupa cum vedeti, face fotografii si foarte mult PR, dar oamenii intre timp lucreaza ca furnicutele, de la Termoenergetica si avem si contracte cu privati, ca domnul Dan a venit si a spus ca va face niste incredintari directe, ceva urgent cu niste privati, dar sunt deja contracte cu licitatii pe SICAP, nu asa, facute pe coltul mesei", a spus Firea.Ea a tinut sa precizeze ca ideea de banda unica pentru mijloacele de transport in comun avansata de actualul primar este deja implementata.Premierul Ludovic Orban si primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, au facut, duminica, o vizita la Ambulanta Bucuresti, dupa cresterea foarte mare a numarului de solicitari. Impreuna cu conducerea Serviciului s-au luat masuri pentru suplimentarea echipajelor care se vor deplasa pentru prelevarea de probe de la suspectii de infectare cu coronavirus, de luni fiind disponibile 30 de echipaje doar pentru astfel de actiuni.