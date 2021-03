Reactia Gabrielei Firea la afirmatiile lui Vlad Voiculescu referitoare la datele pandemiei: "Depuneti dovezile la Parchet, nu pe Facebook"

"Cifrele au fost masluite anul trecut, pentru a se organiza alegeri! Asta i-a scris pe Facebook ministrul Voiculescu ( USR -Plus), fostei ministru V. Alexandru ( PNL ). Depuneti dovezile la Parchet, nu pe Facebook!", a scris, miercuri, pe Facebook, Senatorul PSD Gabriela Firea.Presedintele PNL Bucuresti, deputatul Violeta Alexandru , a afirmat pe pagina sa de Facebook, ca afirmatii politice de gen "Nu am incredere in cifrele cazurilor de COVID-19" nu doar ca nu ajuta, dar sporesc ingrijorarea.In replica, intr-un comentariu la aceasta postare, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a precizat ca anul trecut, inainte de alegeri, din calculul incidentei au fost eliminate focarele, iar din calculul incidentei la 14 zile au fost "pierdute" vreo doua zile."Pana sa vorbim despre cum comunicam, ceea ce comunicam ar trebui sa fie cat mai aproape de adevar. Conteaza, mai ales in situatii de genul asta. Altfel ne furam singuri caciula mintindu-ne frumos", scrie ministrul Sanatatii.