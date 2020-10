Gabriela Firea insista ca alegerile au fost fraudate: "Solicitam o expertiza independenta europeana pentru softul STS"

"Ramane sa fim ingrijorati pentru ceea ce se va intampla la alegerile parlamentare pentru ca am inteles ca acesta a fost doar un exercitiu, acum, un fel de repetitie cu costume, cum se spune in teatru. La parlamentare probabil vor dori sa fure si mai mult astfel incat sa-si asigure, prin frauda , o majoritate parlamentara consistenta in zona de dreapta", afirma Gabriela Firea."In ciuda furtului masiv, diferenta nu este foarte mare intre mine si cel care teoretic, cel putin, a castigat. Dar cred ca cetatenii trebuie sa stie adevarul, chiar daca parcursul meu a fost deviat de furtul care s-a inregistrat la urne in municipiul Bucuresti si probabil si in alte locuri din tara, dar lumea s-a temut sa mai vorbeasca.De acea, din respect fata de romani, din respect pentru bucuresteni, trebuie sa se afle adevarul, sa vedem daca el va fi consfintit si de catre institutiile statului, daca nu, totdeauna va ramane o pata pentru ceea ce s-a intamplat in aceasta perioada. Ne vin din ce in ce mai multe informatii, nu doar de la Sector 1, ci si de la alte sectoare, am verificat copiile proceselor verbale de la toate sectiile din municipiul Bucuresti dupa noaptea alegerilor, sunt foarte multe erori semnalate, procese verbale semnate in alb, care au fost completate ulterior de catre sefii sectiilor membri PNL ; de asemenea procese verbale modificate, au fost initial scrise cu pixul si apoi modificate cu carioca", a afirmat Gabriela Firea, duminica seara, la Romania TV.Aceasta a vorbit si despre softul folosit la scrutinul din 27 septembrie, spunand ca acesta ar fi fost clonat in unele sectii de votare din Sectorul 1."Mai nou, de la avocatii care lucreaza acum pentru a se afla adevarul la Sectorul 1, aflam ca au fost in multe sectii de votare clone ale softului care practic au facut posibil ca persoane bine insurubate, in noaptea alegerilor si ulterior, sa modifice cifre in avantajul celorlalti candidati, atat la primar general, cat si la primari de sectoare. Cui foloseste acest furt? Este evident. Foloseste actualei puteri care a vrut sa aiba in aceeasi mana politica si presedintia tarii si Guvernul si Primaria Capitalei", a mai afirmat Firea.Ea a avansat ideea conform careia un expert independent ar putea sa faca o expertiza softului folosit la scrutinul din 27 septembrie."Eu cred ca in acest moment Romania este la o rascruce din punct de vedere democratic (...) Inclusiv solicitam o expertiza independenta europeana pentru softul STS care a fost folosit de catre AEP, pentru ca practic STS-ul a asigurat suportul tehnic logistic, dar practic AEP-ul a fost cel care a folosit softul. (...) Daca s-ar accepta sa vina un expert international sa verifice softul, sa verifice aceste neconcordante intre procesele verbale de la sectiile de votare si ce este pe site-ul AEP, sa vada imaginile, eu va spun ca ar trebui sa fie anulate alegerile, probabil nu doar in Bucuresti, probabil si in alte zone ale tarii", a spus Firea.Ea a adaugat ca "daca mai exista democratie in Romania, da, se vor anula alegerile si vor fi repetate odata cu alegerile parlamentare"."Probabil ca daca nimeni nu ia atitudine acelasi model de frauda se va aplica si pentru alegerile parlamentare astfel incat sa se poata crea o majoritate parlamentara tot prin frauda electorala. Romanii trebuie sa stie acest lucru si cei care lucreaza in institutiile statului si mai au respect pentru Constitutie, pentru cetatenii romani, pentru legile acestei tari, ar trebui sa vorbeasca si, in momentul in care vor fi solicitati de catre organele de ancheta , sa spuna ceea ce stiu si sa nu ascunda adevarul si sa nu le fie frica, pentru ca in acest moment s-a instaurat frica", a spus liderul social-democrat.Primarul general in functie sustine ca frauda pe care o reclama ar putea fi repetata la scrutinul general."Daca cineva va avea intr-adevar puterea si vointa de a face lumina, sunt convinsa ca se va dovedi frauda. Daca se vor da semnale politice din diverse zone sa se puna batista pe tambal, sa se incheie cu toate aceste dorinte legitime de a afla adevarul nu vom sti niciodata ce s-a intamplat in mod real. Ramane sa fim ingrijorati pentru ceea ce se va intampla la alegerile parlamentare pentru ca am inteles ca acesta a fost doar un exercitiu, acum, un fel de repetitie cu costume, cum se spune in teatru. La parlamentare probabil vor dori sa fure si mai mult astfel incat sa-si asigure, prin frauda, o majoritate parlamentara consistenta in zona de dreapta", a mai afirmat Gabriela Firea.