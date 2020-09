Firea, precizari despre fotografia din scoala: "Este facuta duminica seara. Luni n-am intrat in clasa". Edilul nu explica de ce le-a sters de pe Facebook

Postarea Gabrielei Firea

Firea explica faptul ca totul s-a inteles gresit si spune ca luni, 14 septembrie, nu a intrat in salile de clasa, motiv pentru care cere, ironic, sa vina Politia sa fie anchetati si retinuti, atat ea, cat si sotul ei, ambii candidati la alegeri.Ea continua cu atacuri la adresa contracandidatului sau, Nicusor Dan , dupa inregistrarea facuta publica de Dana Budeanu.Ca vad ca la faza asta a ajuns campania in Bucuresti! Tacere mormantala pentru dovada certa ca deputatul Dan Nicusor a facut trafic de influenta pentru un interlop, in mod repetat, care si-a construit ilegal restaurant cu casa in el, intr-un parc.Detalii, mai jos.Nicusor Dan a si recunoscut ca s-a intalnit personal cu Mitrache zis Caine si sotia sa, si ca il sustine fatis sa ramana in cladirea imensa construita ilegal pe spatiu verde!Cu siguranta contra cost!Asa cum ne-a obisnuit sa apara in declaratia lui de avere "donatii" din partea unor oameni de afaceri din imobiliare.Dar nu, nu este de interes pentru nicio institutie si nici pentru presa platita gras de guvern si PNL Eu sunt de maxim interes! Actiune cu celeritate! Si comunicare rapida!N-aveti treaba cu Nicusor! Ascuns fiind in debutul pandemiei, facea trafic de influenta prin tele-munca!Punea presiune pe functionari din primarie, pentru prietenul lui, interlopul Mitrache zis Caine, cunoscut ca proxenet si dealer de droguri . Si constructor ilegal de casa si restaurant in parc! Un fleac!O nimica toata! Hai cu poza!Tare, tare! Hai si cu arestare !"