Gabriela Firea îl critică pe Nicușor Dan în privința preţului la căldură şi apă caldă: "A declarat zero datorii, a primit zero lei"

Senatorul PSD Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, susţine că edilul general, Nicuşor Dan, solicită ilegal creşterea preţului la căldură şi apă caldă şi că nici după un an de mandat acesta nu este reprezentatul legal al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov.

"Serviciul public de termoficare a fost delegat Companiei Termoenergetica (fostul RADET) prin asociaţia de dezvoltare intercomunitară din care fac parte Capitala, oraşul Popeşti-Leordeni şi comuna Chiajna. Dar, surpriză! Oficial, reprezentantul Bucureştiului şi preşedintele ADI Termoenergetică Bucureşti-Ilfov sunt tot eu.

Era nevoie doar de o hotărâre judecătorească pentru schimbarea reprezentantului legal. Cum solicită primarul Nicuşor Dan ANRE aprobarea unui nou tarif dacă, legal, nu poate semna hârtiile în numele ADI Termoenergetică Bucureşti-Ilfov? Dar pentru asta trebuie ori să ştii administraţie, ori să te informezi. Este evident că Nicuşor Dan nu este dispus să facă nici una, nici alta!", a scris Gabriela Firea, pe Facebook.

Firea a spus că doar prin ADI Termoenergetică Bucureşti-Ilfov se poate stabili tariful pentru producţie, transport şi distribuţie a energiei termice.

"Nu o poate face primarul de capul lui, nici compania Termoenergetica (fostul RADET), nici măcar Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Ca să poate face orice pas, Nicuşor Dan trebuie să-şi aducă aminte de atribuţiile şi obligaţiile legale.

Tariful este expirat din noiembrie 2020, iar un an de zile primarul general nu a mişcat un pai. Acum a fost sfătuit să ceară Consiliului General, ilegal, majorarea tarifului, pentru a acoperi pierderile acumulate într-un an.

Mai mult, orice creştere a tarifului trebuie să aibă la bază un studiu de suportabilitate, aşa cum scrie negru pe alb în strategia de termoficare a oraşului! Degeaba creşti tariful de două ori, dacă bucureştenii nu-şi vor permite să plătească", a afirmat Gabriela Firea.

Senatorul PSD a menţionat că, doar dacă avea avizul ANRE şi studiul de suportabilitate, Nicuşor Dan putea solicita ajutor de la Guvern pentru plata datoriilor sau pentru achitarea în avans a gazelor.

"A declarat zero datorii, a primit zero lei. Nu mai spun că o creştere a preţului făcută după ureche şi doar pentru a acoperi un an de neputinţă poate duce la pierderea fondurilor europene.

Echipa mea a muncit peste doi ani la documentaţia pentru cele 300 de milioane de euro fonduri nerambursabile! Nicuşor Dan s-a grăbit să semneze contractul ţinut în sertar de guvernul Orban, dar într-un an nici măcar nu a început o licitaţie!

Sistemul de termoficare din Capitală este de importanţă strategică, este infrastructură critică. Nu te poţi juca! Ai în mâini vieţile a milioane de oameni. E o ameninţare la securitatea naţională!", a adăugat Gabriela Firea.

Nicuşor Dan a dat asigurări pe 19 noiembrie că va face toate demersurile pentru ca bucureştenii să fie cât mai puţin afectaţi de creşterea costurilor pentru încălzire.

"Voi continua discuţiile cu consilierii generali din majoritatea USR-PNL-PMP şi, în paralel, voi insista la Guvern pentru ca primăria să obţină o sumă cât mai mare pentru acoperirea creşterii preţului gigacaloriei. Voi face tot ceea ce e omeneşte posibil pentru ca bucureştenii să fie cât mai puţin afectaţi de creşterea costurilor cu încălzirea", afirmă Nicuşor Dan.