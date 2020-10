Gabriela Firea, raspuns pentru Nicusor Dan: Acuzatiile sunt de o ipocrizie incredibila, avand in vedere renumele de procesoman pe care l-a dobandit

"Informati-va mai bine inainte de a-i critica pe altii", i-a transmis, Firea lui Nicusor Dan."Acuzatiile formulate azi de Nicusor Dan, ca nu isi poate prelua mandatul de primar general, din cauza unor contestatii in instanta sunt de o ipocrizie incredibila, avand in vedere renumele de << procesoman >> si << contestatar de serviciu >> pe care le-a dobandit in urma nenumaratelor atacuri in justitie prin care a blocat mii de proiecte ale administratiei bucurestene. In loc sa se planga de faptul ca e contestat in instanta, exact asa cum i-a contestat el pe altii ani de zile, Nicusor Dan ar trebui sa isi rezolve starea de incompatibilitate si de duplicitate, in dubla calitate pe care o are acum, in procesele pe care le-a intentat Primariei Municipiului Bucuresti. Ar trebui sa inteleaga un lucru simplu: nu poti sa si acuzi, si sa si aperi Primaria Capitalei in acelasi proces", a scris, joi, Firea pe Facebook Primarul in functie al Capitalei s-a referit si la declaratiile pe care Nicusor Dan le-a facut despre sistemul de termoficare."Daca ar sti sa analizeze corect documentele Primariei, ar constata ca in ultimii 4 ani, in Capitala s-au schimbat aproximativ 270 de Km din reteaua de termoficare, adica echivalentul distantei dintre Bucuresti si Sibiu - in orice caz cu mult mai mult decat cei 680 de metri la care s-a referit in declaratia sa si care reprezentau, de fapt, un singur segment de retea, la care s-a lucrat doar intr-unul dintre santierele de reabilitare a retelei de termoficare. Cifra citata de Nicusor Dan provine dintr-o raportare din Planului Integrat de Calitate a Aerului (PICA), insa neintelegand exact semnificatia acelui document, s-a pripit sa traga concluzia ca doar atat s-ar facut in ultimii 4 ani. In realitate, se poate proba cu documente ca, in ultimii 4 ani, in reteaua de termoficare a Capitalei, s-a inlocuit cea mai mare cantitate de teava din ultimele 3 decenii" sustine Firea.Aceasta il acuza pe Nicusor Dan de incompetenta."Astfel de afirmatii de amator nu fac decat sa demaste incompetenta si vadita dificultate a lui Nicusor Dan de a intelege cum functioneaza administratia Bucurestiului. In ceea ce priveste stocurile pentru interventiile in caz de avarie, precizez ca, in prezent, Termoenergetica dispune de toate materialele necesare. Inainte de a se lansa in alte afirmatii hazardate, Nicusor Dan ar face bine sa vada care era situatia cu 4 ani in urma, cand RADET-ul nu mai avea de 9 luni de zile contract pentru furnizarea tevilor necesare, iar personalul era mult subdimensionat. In prezent, Termoenergetica are stocurile la zi, iar in ultimii 4 ani a fost pentru prima data cand s-a suplimentat numarul de angajati la RADET, in special in zona de interventii in situatii de avarie", a mai transmis Firea.In finalul postarii, aceasta a avut un mesaj direct pentru Nicusor Dan: "Domnule Nicusor Dan, informati-va mai bine inainte de a-i critica pe altii! Puneti mana pe carte si pe treaba".Nicusor Dan a facut, joi, o conferinta de presa in fata Primariei Capitalei, reclamand ca PSD si Gabriela Firea intarzie nejustificat preluarea mandatului sau de primar."Vreau sa spun un lucru foarte improtant. In utlimele patru saptamani primarul Bucurestiului a fost Gabriela Firea. Azi, primarul Bucurestiului este Gabriela Firea si saptamana viitoare este tot Gabriela Firea. Daca cineva are o problema cu apa calda trebuie sa intrebe primarul in functie al Bucurestiului.Este un primar care si-a abandonat mandatul si obligatiile legale. In plina criza sanitara a abondanat toate preocuparile pe care le avea, si alea putine, in ceea ce priveste coronavirusul", a spus acesta.