Gabriela Firea îi răspunde Violetei Alexandru: ”A avut ieșiri nedemne de o doamnă, răutăți, invidii. Declarațiile despre Iohannis, scoase din context”

Noul ministru al Familiei, Gabriela Firea, a revenit vineri, 25 noiembrie, asupra declarațiilor sale din 2014, când l-a acuzat pe Klaus Iohannis că nu are copii, spunând că a fost ”o manipulare”. Despre afirmațiile Violetei Alexandru de la audierile din Parlament, fostul primar al Capitalei a subliniat că sunt ” nedemne de o doamnă”.

”Doamna Alexandru a avut în aceste zile mai multe ieșiri le-aș spune nedemne de o doamnă în politică. Eu nu am atacat niciodată o doamnă, suntem totuși puține, încăpem destul de greu la vârful politicii. Au fost anumite răutăți, chiar și invidii, exprimate”, a spus Firea, la Antena 3.

În legătură cu afirmațiile sale din 2014 la adresa lui Klaus Iohannis, candidatul ACL la prezidențiale, ministrul susține că au fost scoase din context.

”Să pui pe tapet ceva de acum nouă ani, după atâtea întâmplări politice....eu eram însărcinată, domnul ziarist care mi-a adresat o succesiune de întrebări (în 2014) a tras concluzia. A fost o scoatere din context, a fost o manipulare. Sper cu această ocazie să fie subiectul închis”, a mai spus fostul primar al Capitalei.

În 2014, Firea era purtătorul de cuvânt al campaniei prezidentiale a PSD. Atunci, ea i-a reproșat actualului președinte că nu este un bun familist pentru că nu are copii.

”Din punctul meu de vedere, a fi un bun familist înseamnă nu doar a fi căsătorit, ci și a avea copii... Nu ești un om complet fără să crești un copil și consider că mai ales acea afirmație pe care a făcut-o, să spunem din greșeală - dar ea rămâne în spațiul public - și anume că neinvestind în educația copiilor a investit în imobiliare, domnul Iohannis practic a spus ceea ce gândea, că, într-un fel, pune mai mult preț pe investiția în imobiliare decât în educația copiilor. Victor Ponta este un bun familist, este căsătorit, are un băiat, Andrei, are o fetiță, Irina, și sunt convinsă că-și mai doresc Daciana și Victor copii și eu le urez, ca mamă deja a trei copilași, să mai aibă”, spunea atunci Firea. Mai mult, l-a acuzat pe actualul șef al statului că nu a înfiat un copil.

Miercuri, la audierile din comisiile parlamentare de specialitate, deputatul Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii, a declarat că este ironic ca Iohannis să o numească acum în funcție.

”O să fiu foarte directă, pare că vi s-a creat un minister, tot ce dumneavoastră ați spus poate fi făcut de alte ministere fără probleme - partea de creșe la Ministerul Dezvoltării, deductibilitățile la Finanțe. Ca să vedeți ce ironie, domnul președinte Iohannis vă va numi chiar pe dumneavoastră ministrul Familiei, pe dumneavoastră care îi spuneați că o familie nu e normală dacă nu are copii. Ca să vedeți ce ironie!” a declarat aceasta.

