Gabriela Firea s-a intalnit cu Dan Cristian Popescu, viceprimarul PNL candidat la Primaria Sectorului 2. Ce au discutat cei doi

Firea a precizat ca Popescu i-a prezentat proiectele si planurile pe care le are pentru modernizarea si dezvoltarea sectorului."In timp ce liderii unor partide au pierdut saptamani intregi in negocieri privind sinecuri, avantaje, locuri pe liste si posturi in administratie, eu am continuat sa-mi dedic timpul lucrurilor care conteaza cu adevarat pentru oameni, care le fac viata mai buna sau mai usoara. M-am intalnit azi cu Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2, cu care am avut o discutie aplicata despre o serie de proiecte benefice pentru bucuresteni. Impreuna, am identificat modul in care Primaria Capitalei si Primaria Sectorului 2 pot colabora pentru punerea in practica a unor proiecte privind sistemul de termoficare, l-am asigurat pe dl viceprimar ca zonele deficitare din sectorul 2 vor fi prioritizate corespunzator in programul de reabilitare, precum si de sprijinul Termoenergetica pentru derularea unui proiect-pilot privind construirea unor centrale termoelectrice de cvartal ca solutie alternativa pentru zonele situate la distanta mare de CET-uri", a scris Gabriela Firea joi pe Facebook Firea a adaugat ca i-a oferit asigurari viceprimarului Sectorului 2 ca vor fi facute eforturi pentru finalizarea Pasajului Doamna Ghica in aceasta toamna. De asemenea, primarul general sustine ca sprijina si proiectul Sectorului 2 pentru introducerea sensurilor unice pe strazile secundare."De asemenea, am dat asigurari ca Trustul Metropolitan si Compania de Consolidari depun eforturi sustinute astfel incat Pasajul Doamna Ghica sa fie finalizat in aceasta toamna. Chiar daca in acest moment lucrarile produc un disconfort locuitorilor din zona, finalizarea acestei investitii va contribui direct la fluidizarea traficului in zona si, implicit, la reducerea nivelului de zgomot si de poluare. Tot legat de infrastructura rutiera, Primaria Capitalei sprijina proiectul sectorului 2 de introducere a sensurilor unice pe strazile secundare, ceea ce va asigura atat fluidizarea traficului, cat si un numar sporit de locuri de parcare. O atentie deosebita va fi acordata zonei Pipera, unde infrastructura stradala nu a tinut pasul cu dezvoltarile imobiliare si este necesara o reconfigurare a retelei de strazi", a completat Firea.Ea a mai spus ca Dan Cristian Popescu i-a prezentat planurile pe care le are pentru viitor in Sectorul 2."Dl. viceprimar Popescu mi-a prezentat ambitiosul program de modernizare a infrastucturii scolare din sector. Dat fiind faptul ca pandemia SARS COV2 a afectat, prin masurile de distantare necesare, capacitatea creselor si gradinitelor, am luat decizia sa construim in aceasta toamna, prin Directia de Asistenta Sociala a Primariei Capitalei mai multe gradinite si crese sociale, dintre care una in sectorul 2, in zona bd. Ferdinand. Nu in ultimul rand, am discutat despre amenajarea in zona Valea Saulei a unui parc in suprafata de 173 de hectare, care va transforma un imens teren viran intr-un adevarat plaman verde al Capitalei", a conchis Gabriela Firea.Viceprimarul Dan Cristian Popescu a anuntat ca va candida la Primaria Sectorului 2, chiar daca nu are sprijinul PNL in acest sens. El a adaugat ca, in cazul in care ar fi ales Neculai Ontanu "acest lucru ar face sa duca Sectorul 2 cu 20 de ani in urma, in anul 2000, atunci cand dansul a devenit primar". Marcel Ciolacu a afirmat ca Neculai Ontanu este candidatul PSD pentru Primaria Sectorului 2, iar viceprimarului general al Capitalei Aurelian Badulescu va candida la Sectorul 3.De asemenea, presedintele PPU (social-liberal) Bucuresti si presedintele ADER au stabilit joi sustinerea candidaturii lui Neculai Ontanu la Primaria Sectorului 2.