Gabriela Firea: Sa-i spuna cineva primarului dreptei unite ca exista deja bilet unic in Bucuresti

"Sa-i spuna cineva primarului dreptei unite ca exista deja bilet unic in Bucuresti, de vreo 3 ani, cu ajutorul caruia se poate circula si cu metroul, si cu autobuzul etc. A zis azi ca el va << implementa biletul unic imediat >> ", a scris, sambata seara, pe Facebook , Gabriela Firea.Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca in curand va exista un bilet unic pentru mijloacele de transport public de suprafata din Capitala, aflate in subordinea Primariei Generale si pentru Metrou, aflat in subordinea Ministerului Transporturilor.Marea majoritate a celor 150 de comentarii raspuns la postarea fostului primar, desi recunosc ca nu sunt persoane din Bucuresti, sustin ca Gabriela Firea are dreptate si Nicusor Dan nu stie ca exista un astfel de bilet. Unul sau doua comentarii ii atrag atentia acesteia ca in realitate acest serviciu nu exista. Un altul remarca motivele acestei postari din partea sefei PSD : "Firea, ar fi bine sa mergi sa iti faci pensie!! Daca puteai tu faceai.. ai dat dovada ca nu poti, asa ca lasa pe alti, nu fi rea si invidioasa", i-a scris un utilizator.