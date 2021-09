Gabriela Firea, despre scandalul din coaliție: „Hienele se sfâşie între ele! Au minţit românii, pentru a ajunge la putere”

”Hienele se sfâşie între ele! Au minţit românii, pentru a ajunge la putere, unii au şi furat, au promis soluţii miraculoase pentru toate problemele ţării şi oraşelor - inclusiv în Capitală -, si, în mai puţin de un an, şi-au dat arama pe faţă”, a scris, miercuri seară, pe Facebook , Gabriela Firea.”Dacă cei de la USR - PLUS ameninţau cu ieşirea de la guvernare când NU s-au majorat alocaţiile copiilor potrivit legii, şi a pensiilor, sau îi cereau demisia din funcţia de primar general lui Nicuşor Dan, când a oprit plăţile de supravieţuire pentru persoanele cu dizabilităţi, gravide etc şi când a blocat toate şantierele de dezvoltare din Bucureşti, poate îşi mai spălau obrazul de “noua speranţă în politică”, adaugă senatorul social-democrat.Gabriela Firea afirmă, de asemenea, că ”pe ciolan, urâtă este şi se vede lupta de idei”.