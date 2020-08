Gabriela Firea si-a depus candidatura pentru un nou mandat la Primaria Capitalei: "Am facut-o cu gandul la bucuresteni"

Firea a spus la iesirea din Biroul Electoral Municipal ca in ultima vorba se practica gandul la cifre, PUZ-uri si autostrazi suspendate, dar nimeni nu vorbeste despre oameni, precizand ca oamenii sunt cei mai importanti. Ea a mai spus ca sunt unii candidati care vor sa fie alesi primar, dar care in timpul de la inceputul declansarii pandemiei nu au mers intr-un camin de batrani sau de copii, ci au stat ascunsi trei, patru luni si acum vin si cer votul."Am depus candidatura pentru cel de-al doilea mandat de primar general. Am facut-o cu gandul la bucuresteni ca si prima data, am vazut ca in ultima perioada se practica gandul la cifre, la PUZ-uri, la autostrazi suspendate, nimeni vorbeste despre oameni. Cred ca oamenii sunt cei mai importanti, am dovedit atasamentul fata de bucuresteni in toti acesti ani si cu precadere si in aceasta perioada foarte grea de pandemie. Nu ne putem preface ca depasim o perioada normala, suntem intr-un razboi sanitar care cu siguranta, din nefericire pentru noi toti, va aduce o criza economica", a afirmat Gabriela Firea.Ea a mai spus ca Bucurestiul nu este focar deoarece spitalele care tin de Primarie sunt mai dotate decat cele ale Ministerului Sanatatii si a avut grija ca personalul medical sa aiba materiale de protectie, iar in plus exista o capacitate de testare foarte mare."Am dotat din primul moment spitalele din Capitala, ele arata mult mai bine decat spitalele Ministerului Sanatatii. Am avut grija de cadrele medicale sa aiba materiale de protectie si tot ceea ce este necesar, inclusiv capacitate foarte mare de testare, de aceea Bucurestiul nu a devenit focar chiar daca este un numar mare de persoane infectate in spitalele din Bucuresti, acesta nu sunt toate din Capitala, sunt din judetele tarii. Am inceput acum un amplu program pentru donarea de plasma sanguina care va salva mii de vieti si m-as bucura ca in loc de critici si Guvernul sa se alature demersului Primariei Capitalei", a afirmat Firea.Ea a mai declarat ca sunt unii candidati care vor sa fie primar, dar care au stat ascunsi trei patru luni de zile si acum vor sa ceara votul bucurestenilor."Sunt unii candidati acum care pretind sa fie alesi primar, dar ei au fugit pur si simplu s-au ascuns, nici macar nu s-au dus intr-un camin de batrani sau intr-un camin de copii, nicaieri, pur si simplu au fost ascunsi trei, patru luni de zile si acum vin si cer votul. Sunt convinsa ca bucurestenii vor sti sa aleaga un om care a fost intotdeauna aproape de oameni si langa oameni si provine dintre ei", a mai transmis candidatul PSD la Primaria Capitalei.