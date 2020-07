Gabriela Firea spune ca nu vede motive sa renunte la candidatura pentru Primaria Bucuresti. "Sunt incercari de a ma destabiliza. Sunt amenintata, filata"

Aceasta sustine ca in aceasta perioada au existat mai multe incercari de a o "destabiliza" si ca este "amenintata, intimidata, filata"."Nu am niciun motiv sa ma retrag, nici personal, nici politic, nici de alta natura. Sunt incercari in aceasta perioada de a ma destabiliza, de a ma convinge sa renunt, mi se sugereaza sau mi se spune direct, sunt amenintata, sunt intimidata, sunt filata. Eu stiu ce am facut pentru bucuresteni, stiu ce proiecte am in continuare pentru Capitala, nu am niciun motiv sa renunt. Am spus aseara si am vazut ca declaratia mea a fost interpretata in fel si chip, o realitate am spus aseara, daca saptamana aceasta, zilele acestea, in urma unor sondaje care se realizeaza deja (...) se va releva faptul, absolut putin probabil, ca exista un alt candidat care sa intruneasca increderea bucurestenilor mai mult decat mine eu sunt dispusa sa ma retrag pentru acel candidat, pentru ca nu ma leg de scaun, nu ma tin, neaparat, stransa de o functie", a spus Gabriela Firea, inainte de sedinta conducerii colective interimare a PSD Liderul PSD Bucuresti a adaugat ca, pana la aceasta ora, din toate cercetarile pe care le au la dispozitie reiese faptul ca atat ea, cat si presedintele Klaus Iohannis sunt cele doua personalitati politice care intrunesc "cele mai mari procente de incredere'' in randul romanilor si, de asemenea, al bucurestenilor."Ierarhiile nu s-au schimbat patru ani de zile, nu au suferit modificari nici in aceasta saptamana. Este imposibil de crezut ca se intampla ceva in aceste zile. Prin urmare, cei care, repet, au tot interesul sa ma destabilizeze mai au de asteptat, le transmit foarte ferm ca voturile se castiga de la cetateni si nu prin masinatiuni politice", a aratat Firea.Intrebata daca de la PSD i-a cerut cineva sa se retraga din cursa electorala, Firea a raspuns: "Niciodata!"."Sunt alte forte care transmit prin emisari ca ar fi mai bine pentru mine sa vin la presedintia PSD si sa candidez doar la parlamentare si, eventual, daca PSD va ajunge la guvernare sa devin prim-ministru. Le-am spus ca pe mine acest scenariu nu ma intereseaza. Eu imi vad cu multa seriozitate de treaba de la Primaria Capitalei, de activitatea mea, nu sunt un oportunist, nu calc pe cadavre, nu vreau sa iau locul nici domnului Ciolacu si nici viitoarei propuneri de premier a PSD. Nu sunt o aventuriera sa-i parasesc pe bucuresteni in ideea ca, dupa ce voi castiga un loc in Senatul Romaniei si ca posibil presedinte al PSD, am prima sansa sa devin primul-ministru al acestei tari, nu este cazul. Eu imi vad de treaba mea", a sustinut Gabriela Firea.Firea a declarat ca ea isi doreste o alianta cu Pro Romania in masura in care "negocierea va fi una cat se poate de corecta"."Eu imi doresc aceasta alianta, dar in conditii decente si de colegialitate de ambele parti", a adaugat ea.