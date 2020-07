Gabriela Firea sustine ca in spitalele din Bucuresti ar fi suficiente paturi si medici pentru pacientii cu COVID-19

Firea a mai declarat ca, pe perioada pandemiei, pune la dispozitia Ministerului Sanatatii, "care zilnic transmite ca nu mai sunt paturi de ATI in spitalele din Bucuresti si nici ventilatoare mecanice", 20 din cele 25 de ventilatoare mecanice mobile achizitionate de municipalitate prin ASSMB."Subliniez inca o data faptul ca raportarile Ministerului Sanatatii se refera doar la numarul de paturi normale si de ATI alocate in martie pentru tratarea infectiei Covid 19 in spitalele de linia 1, 2 si suport, adica 6 la numar (Victor Babes, Matei Bals, Colentina, Marius Nasta, Carol Davila, Maternitatea Bucur) si nu la toate paturile normale si de ATI din spitalele bucurestene, in numar de 45!!", a scris edilul pe Facebook Aceasta sustine ca Guvernul dezinformeaza atunci cand spune ca nu mai sunt locuri la ATI."Si azi, sunt spitale de linia 1 si 2 care detin 600-700 de paturi normale si 50-60 de paturi de ATI care au alocat pentru tratarea Covid 19 doar 200-300 de paturi normale si cate 20 de paturi de ATI, pe motiv ca nu au personal. Dar acestea exista fizic. De ce nu se extind aceste sectii cu resursele existente? Si de ce nu se preocupa imediat (insemnand acum) Ministerul Sanatatii sa transfere medici de ATI de la alte spitale din Bucuresti, pentru a putea raspunde prompt nevoilor pacientilor? Sau le convine sa anunte la televizor ca au trimis un pacient la Ploiesti, pentru ca nu mai erau paturi ATI libere in Bucuresti?!", a adaugat Firea.