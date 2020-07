In plin scandal legat de lipsa apei calde in mai multe sectoare din Bucuresti, Firea anunta depuneri record de solicitari pentru voucherele gratuite Materna

"Record e gravide in Bucuresti"

Cui se acorda voucherul Materna

Precizarile primarului Capitalei sunt facute in contextul in care mii de bucuresti din Sectoarele 2 si 3 ale Capitalei au ramas fara apa calda si au postat sute de mesaje de nemultumire pe retelele de socializare.Pe de alta parte, pozitia Gabrielei Firea a fost slabita in lupta pentru Primaria Caputalei, dupa ce fostii membri PSD Robert Negoita si Victor Ponta , au anuntat o alianta pentru alegerile locale din Bucuresti.Gabriela Firea anunta ca va sustine o conferinta de presa marti, 28 iulie 2020, incepand cu ora 14.00, la sediul central al PSD din Sos. Kiseleff, nr. 10."Record de gravide in Bucuresti, dupa perioada de izolare! In lunile iunie si iulie s-au depus 5 000 de solicitari pentru stimulente financiare, in valoare de 2 000 de lei de persoana, acordate de Primaria Capitalei, pentru achitarea analizelor si tratamentelor necesare in sarcina. (...) Lunile iunie si iulie ale acestui an au reprezentat depuneri record de solicitari, fiind lunile in care s-au primit cele mai multe dosare de la debutul programului - aproape 2.500 de dosare in fiecare luna de vara", a scris Firea, marti, pe Facebook Ea a mentionat ca acest fapt demonstreaza inca o data ca este un proiect extrem de necesar, care ajuta zeci de mii de femei sa traverseze perioada de sarcina sub atenta supraveghere a unui medic."In prezent, sunt circa 5.000 de dosare in analiza si procesare pentru care urmeaza sa se acorde voucherele Materna in perioada imediat urmatoare. (...) Desi principalele resurse financiare merg catre spitale , in aceasta perioada, facem eforturi si, in cateva zile, se vor plati dosarele din iunie si imediat dupa evaluarea dosarelor din iulie vor intra la plata si acestea", a afirmat Firea.Ea considera ca este un program esential pentru sanatatea tinerelor insarcinate, pentru ca acestea, cu ajutorul stimulentelor financiare acordate de Municipalitate, isi pot cumpara medicamente sau pot achita analize sau proceduri medicale esentiale, care nu sunt decontate de Casa de Asigurari de Sanatate si care, de cele mai multe ori, sunt inaccesibile ca pret."Este un program care s-a bucurat de un succes enorm: pana in prezent, aproape 40.000 de femei insarcinate au primit vouchere in valoare de 2.000 de lei, bugetul acestui proiect fiind de peste 11 milioane de euro", a precizat Firea.Voucherul Materna se acorda oricarei femei cu varsta de peste 18 ani, cu domiciliul stabil in Bucuresti sau viza de resedinta de cel putin 6 luni pe raza Capitalei, la data depunerii cererii, dupa saptamana a zecea de sarcina.Detalii si informatii pot fi obtinute la numerele 021.314.23.15 si 021.314.23.16 sau prin emailul voucher.materna@dgas.ro.