Patru ani de administratie in Bucuresti. Firea, primarul care fuge de bucuresteni

Faptul ca actualul primar al Municipiului Bucuresti nu locuieste in orasul pe care il guverneaza este un lucru pe care bucurestenii par sa i-l fi iertat de ceva vreme. Pare ca am cugetat cu totii si am ajuns la concluzia ca este lesne de inteles ca a ales sa fuga de aceasta groapa poluata si decrepita care a devenit Bucurestiul. Asta e, suntem orasul cu primarul care a ales sa traiasca in exil.Ceea ce, totusi, este greu de acceptat este lipsa aproape completa a primarului din spatiul public al acestui oras.Pare ca primarul nu umbla prin acest oras altfel decat in excursie organizata cu departamentul de comunicare din subordine. La o sedinta de Consiliu General, prin 2018, a anuntat ca situatia in oras e grava - era multa mizerie. Stia acest lucru pentru ca, asa cum a povestit chiar ea, de la microfonul sedintei, a primit fotografii cu centrul vechi de la colegii ei. A vazut in fotografii oroarea. Totusi, sediul Primariei Municipiului Bucuresti este pe bulevardul Elisabeta. Sunt patru minute de mers pe jos vioi de la sediul Primariei pana in centrul vechi, si totusi primarul stia cum arata zona din niste fotografii.Din cand in cand, mai nou, face live-uri pe Facebook de pe diferite santiere. Cu cascheta, regulamentar, face mici interviuri cu oamenii din subordine. Pare ca e pe-afara, dar, de fapt, e tot pe dinauntru: este intr-un santier inchis, cu acces perfect controlat. Oamenii, cu tot cu intrebarile lor care pot fi surprinzatoare, nu pot ajunge la primar.Gabrielei Firea ii e fie frica, fie lene sa stea de vorba cu cetatenii Bucurestiului. A ales, inca de la jumatatea mandatului, sa renunte la audiente, delegand aceasta sarcina obligatorie prin lege catre city manager inca din septembrie 2018. Poate pentru ca orice audienta presupune un mic element de necunoscut, iar primarului ii place ca totul sa fie "farmacie" - toti oamenii din jurul ei sa stie exact ca se afla acolo pentru orice altceva decat a o critica sau macar a-i pune intrebari punctuale.La audiente e posibil, chiar probabil, ca oamenii sa vina sa ceara apa calda, oras accesibilizat, vreo banda pentru utilizarea bicicletei sau chiar socoteala pentru cum arata astazi halci mari din oras. Iar primarul nu are timp si nici nevoie de asa ceva, caci stie mai bine cele de care avem nevoie.Un alt moment in care primarul s-ar mai putea intalni cu cetatenii si nevoile lor ar fi in sedinta de Consiliu General. Dar a avut grija sa puna zavor la usile primariei, sa sape un sant pe care l-a umplut cu apa si sa amenajeze o mica crescatorie de crocodili. Metaforic, sigur. De fapt a propus Consiliului General un regulament care sa faca imposibil ca cetatenii sa ia cuvantul in cadrul sedintelor.Noroc ca o instanta a anulat articolul care prevedea la virgula circuitul cetateanului prin primarie, prevedere formulata cu scopul de a tine departe cetatenii de Consiliul General si de primar.Ani de zile, la propriu, am incercat sa luam cuvantul. Noi, mai multi cetateni ai Bucurestiului. Nu s-a putut. In timp ce majoritatea cererilor noastre primeau rezolutia "nu stim, nu am vazut cererile", alti cetateni ai Capitalei se puteau adresa Consiliului. Sa laude ba un voucher, ba alt voucher. Noroc cu instanta, care a decis, fara dubiu, ca regulamentul era croit in ciuda cetateanului, cu preocupare maxima pentru linistea Primaria Capitalei: "In aceste conditii, toata aceasta procedura, a solicitarii unui punct de vedere si a chemarii cetateanului in fata comisiei de specialitate, nu reprezinta decat o forma fara fond, un mecanism pur birocratic, al carui unic scop este de a zadarnici orice incercare/efort al vreunui cetatean de a ajunge sa ia cuvantul la o sedinta a Consiliului General a Municipiului Bucuresti" (extract din motivarea instantei a deciziei de anulare a articolului din regulament care prevede procedura de luare a cuvantului).Primarul Firea ar putea macar sa dea nas in nas cu cetatenii la aceste sedinte, chiar daca acestia participa la sedinte fara a avea dreptul de a lua cuvantul. Doar ca nu toti cetatenii trec de "castingul" echipei primarului.In primul an de mandat , cetatenii erau invitati sa atarne de usile institutiei, in speranta ca "poate se elibereaza un loc in sala"."E plin, doamna, nu mai e loc". Mereu! Desi uneori ajungeam si cu o ora inainte de sedinta de consiliu. Asta in timp ce, din sala, primeam mici vederi electronice care puteau fi intitulate "scaune goale, asteptand cetateni". Dupa "mica de tot batalie din PMB", cand mai multi cetateni am "luat cu asalt" institutia (am bagat cuvantul public in sintagma "institutie publica"), lucrurile pareau ca s-au asezat. Doi ani. Apoi am revenit la mantra politistilor locali - "nu sunteti pe lista". Si iar cetatenii veniti cu alta agenda decat sa stea cuminti la locurile lor au fost din nou invitati sa plece la treburile lor. Care mereu trebuie sa fie altele decat agenda publica a Primariei Capitalei.Ati zice ca singurul lucru care mai ramane de facut pentru ca primarul general sa-si intalneasca cetatenii ar fi un protest. Dar nici asta nu se poate, dupa ce viceprimarul Aurelian Badulescu, ajuns un fel de cerber al libertatii de exprimare si al dreptului la protest in Bucuresti, a fost delegat sa se ocupe de aceasta problema a cetatenilor care contesta perfectiunea primarului.Badulescu a avut grija ca mai bine de doi ani, prin diferite siretlicuri, sa avizeze niste proteste inexistente, de luni pana duminica, din zori pana in noapte. Tehnic, niste organizatii non-guvernamentale care nu prea au venit vreodata sa protesteze in fata Primariei, "au notificat" un protest-mamut de luni de zile, blocand astfel, fictiv, zona in care cetatenii ar fi putut veni sa-i tulbure linistea primarului cu eventuale proteste. Totul pentru ca legea nu permite organizarea a mai mult de un protest in acelasi loc si in acelasi timp.Ramane, deci, sa discutam cu primarul in virtual. Adica pe facebook. Dar asta doar pentru cei care nu au fost deja bagati la puscaria virtuala printr-un block decisiv, aplicat pentru cine stie ce neobrazare scrisa acolo. Si, in principiu, orice nu contine cuvintele "felicitari" sau "multumim" pare ca este incadrat la sfidarea primarului.Timp de patru ani, primarul general a avut o singura iesire publica cu public. O singura data a considerat ca se cade sa fie in mijlocul acelora pe care pare ca ii considera supusii ei: acel eveniment a ramas in memoria colectiva a acestui oras ca "marea huiduiala de pe Arena Nationala". Cetatenii "veninosi" se intalneau pentru prima data cu acela care le reprezinta interesele in raport cu orasul in care traiesc.Iar feedbackul a fost nimicitor.Primarul Firea a guvernat acest oras precum o mama vitrega din povesti. Cu aroganta, cu sfidare si dispret. Si, totusi, nu pot decat sa o compatimesc. Trebuie sa fie chinuitor sa stii ca orice spatiu la care intrarea nu este atent monitorizata de gardienii adulatiei iti poate aduce huiduieli.Stim din mai toate povestile ca mama vitrega si rea nu prea castiga niciodata.