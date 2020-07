PNL depune plangere penala pentru abuz in serviciu impotriva primarului Capitalei, Gabriela Firea

Liberalii ii acuza pe cei patru de abuz in serviciu si sustin ca mentinerea celor trei consilieri are scopul de a asigura o majoritate pentru a trece proiectele sustinute de PSD Reprezentantii PNL Bucuresti au anuntat sambata ca vor actiona in instanta pe cale civila si ca au depus plangere penala pe numele primarului general Gabriela Firea , pe numele sefului Directiei Juridice din Primaria Capitalei, Mariana Brod, al secretarului general al Municipiului Bucuresti, Georgiana Zamfir, dar si impotriva consilierului general Marius Adrian Pavel, care a condus sedintele de Consiliu General al Municipiului Bucuresti (CGMB), pe motiv ca acestia au refuzat sa puna pe ordinea de zi a sedintelor CGMB proiecte de hotarari privind schimbarea a trei consilieri alesi pe listele PNL dar care nu mai sunt membri ai acestei formatiuni politice."Din decembrie si ulterior din mai, PNL a solicitat Primariei Municipiului Bucuresti sa ia act de iesirea din Consiliu a celor trei consilieri si sa puna pe ordinea de zi propunerea de validare pentru urmatorii din lista de supleanti.Apreciem si ramane sa decida instanta ca Primaria Capitalei prin Gabriela Firea si cei care organizeaza ordinea de zi si sedintele de Consiliu comit un abuz prin faptul ca refuza sa puna pe ordinea de zi aceste puncte vizand inlocuirea consilierilor generali" a declarat Violeta Alexandru sambata, intr-o conferinta de presa.Aceasta a acuzat-o pe Gabriela Firea ca "incearca sa controleze Consiliul General prin slabirea fortei partidelor din opozitie"."Ne asteptam la abuzuri in continuare, la folosirea discretionara a banilor publici" a precizat aceasta.Liderul PNL Bucuresti a facut un apel catre cei care lucreaza in Primaria Generala a Capitalei astfel incat acestia sa aduca la cunostinta oamenilor informatii privind modul in care s-au cheltuit "fara discernamant" banii publici.La randul sau, liderul consilierilor generali ai PNL din CGMB, Stelian Bujduveanu, a declarat ca "subiectul plangerii penale este abuzul in serviciu" pe care actuala administratie l-ar fi comis."Am incercat pe cale amiabla, am incercat pe cale administrativa, am atacat la Prefectura dar nu putem sta deoparte sa lasam actuala administratie sa-si bata joc pe votul bucurestenilor, sa-si bata joc de noi toti cetatenii care suntem de buna credinta," a declarat Bujduveanu.Acesta a precizat ca are informatii conform carora in ultimele luni de mandat actuala administratie doreste sa treaca proiecte pentru care are nevoie de majoritate absolute, iar acestea ar fi motivele pentru care nu se doreste schimbarea celor trei consilieri.