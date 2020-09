Politia face cercetari dupa difuzarea in spatiul public a unor imagini in care mai multe persoane par ca umbla la sacii cu voturi in Sectorul 1. Firea cere repetarea alegerilor

"Incaperea in care sunt depozitate materialele electorale este asigurata cu post permanent de protectie. Accesul in zona respectiva este restrictionat pe timpul cat aceasta este sigilata si permis doar celor care au acest drept. Persoanele care au intrat in cladirea in care se afla si Biroul Electoral au fost legitimate si nu li s-a permis accesul in zona acestea parasind incinta. Nimeni nu a patruns in zona restrictionata", a transmis, miercuri seara, Jandarmeria Bucuresti.Jandarmii au precizat ca, ulterior, in perimetrul exterior al cladirii, mai multe persoane se filmau reciproc, cu telefoanele mobile si purtau discutii contradictorii, fapt pentru care s-au luat masuri de ordine publica in zona.Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca situatia este verificata."In urma imaginilor aparute in spatiul public, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti- Sectorul 1- Sectia nr 4, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au demarat verificari, pentru stabilirea situatiei de fapt", a transmis Politia Romana.Imaginile vor fi ridicate si analizate.Imediat dupa difuzarea imaginilor in care se spune ca ar fi membri ai USR PLUS, primarul ales al Sectorului 1 a reactionat pe Facebook spunand ca imaginile sunt de la procesul de numarare."Televiziunea unui turnator securist si abonata ani de zile la banii primariei Capitalei pe vremea cand PMB era condusa de fosta lui angajata difuzeaza imagini false despre membrii USR PLUS care "sustrag saci cu vorturi". Fake news!Acele imagini sunt de la procesul de numarare si persoanele sunt observatori care asistau numararea. Apoi, orice candidat are dreptul sa urmareasca procesul de votare si numarare al votului pe toata perioada procesului electoral. Asa spune legea. Dar dna Firea si fostul primar nu se pricep la acest proces , ei nu cunosc legea. PSD si-a trimis azi agitatori la sediul BES 1 iar acum promoveaza acum stiri false pentru ca au pierdut alegerile. Sunt doar niste loseri disperati.PSD si-a facut sediul electoral deasupra sediului BES 1 si acolo i-am prins in flagrant cu procese verbale in alb pregatite sa masluiasca PV . Sper ca procurorii sa-si faca treaba si le solicit sa ne explice cum au ajuns acele imagini din arhiva BES 1 la Antena 3. De asemenea, am sesizat CNA pentru acesta emisiune de dezinformare si maipulare a opiniei publice.Intr-o tara normala dl Tudorache si dna Firea erau arestati deja. Dar niciodata nu e prea tarziu", a scris Clotilde Armand Difuzarea imaginilor a fost prilej pentru Gabriela Firea sa ceara repetarea alegerilor. "Noaptea ca hotii! Imagini socante! Frauda dovedita! Membri USR-Plus cotrobaie in sala cu sacii plini cu voturi. Si chiar iau saci si ii scot din sala. Daca organizam noi alegerile de o asemenea maniera penala, era toata lumea in strada! Lucrurile nu pot ramane asa! Trebuie informate toate organismele internationale! Alegerile trebuie repetate!!", a scris, miercuri seara, pe Facebook, Gabriela Firea. Marcel Ciolacu , presedintele PSD, ii cere demisia lui Marcel Vela si ii acuza de hotie pe cei din PNL "Iohannis gireaza un sistem mafiot! Iohannis, nici omologii tai din Africa nu ar face asa ceva!!! Sa vezi cum useristii fura voturile ca-n codru, cu jandarmii la usa, dar tu sa dai vina pe altii!!!In fapt, in fata camerelor useristii au facut circ si istericale, iar pe la spate fugeau in spate cu sacii cu buletine! INIMAGINABIL pentru o tara membra a Uniunii Europene!Toti acesti hoti trebuie arestati urgent!Demisia VELA pentru ca ti-ai pus interlopii in uniforma de jandarm sa pazeasca hotii!PNL este partas la acest furt si trebuie sa raspunda pentru ca Guvernul lor de incompetenti si hoti a organizat alegerile!Va asigur ca lucrurile nu raman asa! Toti veti ajunge la puscarie!Vom sesiza toate institutiile internationale! Europa trebuie sa stie cine sunteti, hotilor!!!Alegerile au fost in mod evident fraudate si trebuie anulate!", a scris Ciolacu pe Facebook.